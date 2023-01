Documente clasificate au fost descoperite și în casa fostului vicepreședinte SUA Mike Pence. Avocatul său a anunțat FBI

Un avocat al lui Mike Pence a descoperit săptămâna trecută în jur de zece documente marcate ca fiind clasificate în locuinţa din Indiana a fostului vicepreşedinte al SUA şi a predat aceste înregistrări clasificate FBI-ului, a relatat marţi CNN, citând surse care au cunoştinţă despre această chestiune.

FBI şi Divizia de Securitate Naţională a Departamentului de Justiţie au lansat o analiză a documentelor şi a modului în care acestea au ajuns în casa lui Pence din Indiana.

Documentele clasificate au fost descoperite în noua locuinţă a lui Pence din Carmel, Indiana, de un avocat al lui Pence, în urma dezvăluirilor despre materialele clasificate descoperite în biroul privat şi în reşedinţa preşedintelui Joe Biden, au precizat sursele.

Descoperirea vine după ce Pence a declarat în repetate rânduri că nu a avut niciun document clasificat în posesia sa.

Nu este încă clar la ce se referă documentele sau nivelul lor de sensibilitate sau de clasificare. Echipa lui Pence intenţionează să notifice Congresul în cursul zilei de marţi.

Pence i-a cerut avocatului său să efectueze percheziţia în locuinţa sa ca măsură de precauţie, iar avocatul a început să cerceteze săptămâna trecută patru cutii depozitate în casa lui Pence, găsind un număr mic de documente cu marcaje clasificate, au precizat sursele.

Avocatul lui Pence a alertat imediat Arhivele Naţionale, spun sursele. La rândul lor, Arhivele Naţionale au informat Departamentul de Justiţie.

Un avocat al lui Pence a declarat pentru CNN că FBI a cerut să ridice documentele cu marcaje de documente clasificate chiar în acea seară, iar Pence a fost de acord. Agenţii de la biroul FBI din Indianapolis au ridicat documentele de la domiciliul lui Pence. Luni, echipa de avocaţi a lui Pence a dus cutiile înapoi la Washington, DC, şi le-a predat Arhivelor Naţionale pentru a verifica dacă sunt conforme cu Legea privind înregistrările prezidenţiale.

Într-o scrisoare către Arhivele Naţionale obţinută de CNN, reprezentantul lui Pence la Arhive, Greg Jacob, a scris că un "număr mic de documente purtând marcaje clasificat" au fost împachetate din greşeală în cutii şi transportate la locuinţa vicepreşedintelui.

"Vicepreşedintele Pence nu a ştiut de existenţa unor documente sensibile sau clasificate la reşedinţa sa personală", a scris Jacob. "Vicepreşedintele Pence înţelege importanţa deosebită a protejării informaţiilor sensibile şi clasificate şi este pregătit şi dispus să coopereze pe deplin cu Arhivele Naţionale şi cu orice anchetă corespunzătoare", arată documentul.

Materialele clasificate au fost stocate în cutii care au fost duse mai întâi la locuinţa temporară a lui Pence din Virginia înainte de a fi mutate în Indiana, potrivit surselor. Cutiile nu se aflau într-o zonă securizată, dar odată ce documentele clasificate au fost descoperite, acestea au fost plasate în interiorul unui seif aflat în casă.

Biroul lui Pence din Washington, DC, a fost, de asemenea, percheziţionat, a declarat avocatul fostului vicepreşedinte, dar nu a fost descoperit niciun material clasificat sau alte documente care să intre sub incidenţa Legii privind documentele prezidenţiale.

Săptămâna trecută, Pence a declarat la Fox Business că a primea documentele din cadrul briefingului zilnic la reşedinţa vicepreşedintelui. "Mă trezeam devreme. Mă duceam la seiful în care asistentul meu militar plasa acele materiale clasificate. Le scoteam şi le analizam", a povestit Pence. "Primeam o prezentare a acestora şi apoi, sincer, de cele mai multe ori, pur şi simplu le returnam în dosarul în care le primisem. Ele intrau în mod obişnuit în ceea ce se numea un sac de ardere, pe care asistentul meu militar îl lua şi apoi distrugea acele materiale clasificate - la fel şi în materialele pe care le primeam la Casa Albă", a detaliat Pence.

O PROBLEMĂ SISTEMICĂ

Informaţiile despre Pence vin în contextul în care consilieri speciali investighează deja gestionarea documentelor clasificate atât de către Biden, cât şi de către fostul preşedinte Donald Trump. Dezvăluirile vin, de asemenea, pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Pence se pregăteşte pentru o candidatură la nominalizarea republicană pentru funcţia de preşedinte, în 2024.

Când FBI a percheziţionat, în august, cu un mandat de la judecător, locuinţa lui Trump din Florida în căutarea de materiale clasificate, Pence a declarat că nu a păstrat niciun material clasificat la plecarea sa din funcţie. "Nu, nu din câte ştiu eu", a declarat el pentru The Associated Press. În noiembrie, Pence a fost întrebat de ABC News, la locuinţa sa din Indiana, dacă a luat documente clasificate de la Casa Albă. "Nu am luat", a răspuns Pence.

"Nu ar exista niciun motiv pentru a avea documente clasificate, în special dacă acestea se află într-o zonă neprotejată", a continuat Pence. "Dar vă voi spune că eu cred probabil ar fi existat multe alte modalităţi mai bune de a rezolva această problemă decât să fie pus în executare un mandat de percheziţie la reşedinţa personală a unui fost preşedinte al Statelor Unite", a comentat el referindu-se la tratamentul de care a avut parte Donald Trump.

În timp ce biroul vicepreşedintelui Pence a făcut în general o treabă riguroasă, după ce acesta a părăsit funcţia, de a sorta şi preda orice material clasificat şi neclasificat care intra sub incidenţa Legii privind documentele prezidenţiale, aceste documente clasificate se pare că au scăpat din greşeală de acest proces, au declarat sursele pentru CNN.

Descoperirea documentelor clasificate în reşedinţa lui Pence marchează a treia oară în istoria recentă când un preşedinte sau un vicepreşedinte a deţinut în mod necorespunzător materiale clasificate după ce a părăsit funcţia

Surse familiarizate cu procesul spun că descoperirea şi în cazul lui Pence a unor documente clasificate, după controversele Trump şi Biden, ar sugera o problemă sistemică legată de materialele clasificate şi de Legea privind documentele prezidenţiale, care impune ca documentele oficiale de la Casa Albă să fie predate Arhivelor Naţionale la sfârşitul unei administraţii.

Vineri, FBI a percheziţionat reşedinţa din Wilmington a lui Biden în căutarea unor materiale clasificate suplimentare, o percheziţie fără precedent la locuinţa unui preşedinte în exerciţiu, care a scos la iveală alte şase documente ce conţineau marcaje semnalând că sunt clasificate. Percheziţia a fost efectuată după ce avocaţii lui Biden descoperiseră alte materiale clasificate în Wilmington, în urma descoperirii iniţiale de documente clasificate la biroul privat al lui Biden din Washington, în noiembrie. Avocaţii lui Biden spun preşedintele că cooperează pe deplin cu Departamentul de Justiţie, încercând să se distingă de cazul lui Trump.

FBI a obţinut un mandat de percheziţie pentru a percheziţiona complexul Mar-a-Lago al lui Trump în luna august. Anchetatorii federali au luat această măsură deoarece credeau că Trump nu a predat toate materialele clasificate, în ciuda unei citaţii în acest sens, şi erau îngrijoraţi de faptul că înregistrările de la Mar-a-Lago au fost mutate.