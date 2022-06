Îndemnul instigator făcut de Dmitri Rogozin: "Să îi terminăm pe ucraineni de dragul nepoților noștri"

Un mesaj postat pe Twitter de Dmitri Rogozin, directorul general al agenției spaţiale Roscosmos și fost viceprim-ministru rus responsabil de industria de Apărare, a uimit opinia publică din întreaga lume.

Rogozin cere comiterea unui genocid în Ucraina, considerând țara invadată de ruși drept o amenințare.

„În general, ceea ce a apărut în locul Ucrainei reprezintă o amenințare existențială pentru poporul rus, istoria rusă, limba rusă și civilizația rusă”, a scris Rogozin pe contul său de Twitter, potrivit realitatea.net.

„Dacă nu îi terminăm (pe ucraineni - n.r.) acum, din păcate, bunicii noștri nu au terminat-o cu ei, va trebui să murim, dar la un cost și mai mare pentru nepoții noștri. Așadar, haideți să terminăm cu asta. Odată pentru totdeauna. Pentru nepoții noștri”.

Unlike Timfei Sergeitsev, the RIA Novosti columnist who wrote that notorious op-ed in early April which seemingly advocated genocide, Rogozin is a household name in Russia https://t.co/RV7T48zNVq— Francis Scarr (@francis_scarr) June 13, 2022