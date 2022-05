Novak Djokovici a obținut victoria cu numărul 1000 din carieră și va juca pentru un nou trofeu

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovici, a obţinut sâmbătă victoria cu numărul 1.000 în circuit şi s-a calificat în finala turneului de la Roma.

Djokovici l-a învins pe favoritul 5, Casper Ruud, scor 6-4, 6-3, şi îl va întâlni în finală pe grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 4, care a trecut în penultimul act de Alexander Zverev, favorit 2, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Liderul ATP a devenit al cincilea jucător care ajunge la 1.000 de victorii în Era Open, după Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl şi Rafael Nadal.

Djokovic joins an elite list of men to achieve this in the Open Era.@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/jwDt8v6kdL— ATP Tour (@atptour) May 14, 2022