Novak Djokovici acuză probleme mari la revenirea în circuit! Ce a spus după eliminarea de la Monte Carlo

Novak Djokovici s-a întors pe terenul de tenis, chiar la el acasă, la Monte Carlo, unde locuiește.

Sârbul a fost însă eliminat cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 6-1, de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, locul 46 mondial, după un meci care a durat aproape trei ore.

"Vreau să îl felicit pe Alejandro. El a reuşit să găsească un ritm mai bun în primele două seturi. Am fost în corzi tot meciul, încercând să revin tot timpul. Am avut şanse pe care nu le-am fructificat, dar el ar fi putut câştiga acest meci în două seturi. În setul al treilea, m-am prăbuşit fizic complet. Nu mă puteam mişca. (n.r. - despre ce ar face diferit dacă ar putea să înceapă din nou acest an) Nu am de gând să vorbesc cu sau .

Situaţia este cea care este. Evident, este dezamăgitor să pierzi un meci şi să te simţi astfel pe teren. Dar, din nou, nu am de gând să mă opresc aici. Voi face tot ce pot pentru a fi în cea mai bună formă la Roland Garros. Acesta este marele obiectiv al sezonului pe zgură. Ştiam că îmi va lua ceva timp să mă simt bine pe zgură. Întotdeauna a fost aşa din punct de vedere istoric. Nu am jucat niciodată foarte bine în turneele de deschidere ale sezonului pe zgură. (n.r. - dacă e dezamăgit sau crede că situaţia e una normală după tot ce s-a întâmplat) Bineînţeles că sunt dezamăgit. Nu ne place să pierdem, suntem sportivi profesionişti. Şi nu mi-a plăcut cum m-am simţit din punct de vedere fizic în cel de-al treilea set.

Am rămas fără carburant. Nu am putut să lupt cu adevărat cu el în schimburile lungi de mingi. Iar dacă nu-ţi simţi picioarele pe zgură, este o misiune imposibilă. Aşa că nu-mi place sentimentul pe care l-am avut în setul al treilea, dar voi analiza cu echipa mea de ce a fost aşa şi sper ca săptămâna viitoare să fie mai bine, la Belgrad", a declarat Djokovic, potrivit lequipe.fr, citat de oragesport.ro