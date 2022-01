Tenismenul sârb Novak Djokovic s-a antrenat, marţi, la Melbourne Park, a doua zi după victoria în justiţie, însă participarea sa la Australian Open este în suspans, Guvernul australian putând să-i anuleze din nou viza.

El a fost văzut încălzindu-se la sala de forţă înainte de a intra într-o zonă rezervată jucătorilor şi de a se deplasa spre terenul central.

Potrivit presei australiene, organizatorii l-au desemnat cap de serie numărul 1 pentru tragerea la sorţi care va avea loc joi.

Marţi, presa locală a anunţat că Djokovici ar fi asigurat într-un formular că nu a călătorit în cele 14 zile premergătoare zborului său către Australia. Cu toate acestea, el a părăsit Serbia pentru a se antrena în Spania în perioada Anului Nou.

Instanţa a revocat, luni, anularea de către autorităţile federale australiene a vizei de intrare în ţară a tenismenului sârb Novak Djokovici. Cu toate acestea, ministrul Imigrării din Australia poate decide o nouă anulare a vizei, pe baza prerogativelor de care dispune. Este de aşteptat ca acesta să se pronunţe curând în cazul liderului ATP, scrie News.ro.

Jurnalistul american Ben Rothenberg a scris pe Twitter.

"Djokovici a fost în sala de forță înainte de antrenament. S-a făcut liniște și toată lumea se holba la el"

