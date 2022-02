Novak Djokovic a declarat că nu se va vaccina, chiar dacă va pierde titluri importante din această cauză. Sârbul a vorbit și despre ce s-a întâmplat înainte de plecarea spre Australia, precum și în perioada petrecută la Antipozi.

În interviul BBC, Djokovici a abordat speculaţiile cu privire la succesiunea evenimentelor dinaintea Australian Open din ianuarie.

Unii sugeraseră că era convenabil ca testul pozitiv al lui Djokovici, la mijlocul lunii decembrie, să fi avut loc tocmai la timp pentru ca lui să i se acorde o scutire medicală pentru a participa la Australian Open. Mai mult, au fost publicații care au susținut că există anumite neconcordanțe în privința acelui test PCR.

"Înţeleg că există multe critici şi înţeleg că oamenii vin cu diferite teorii despre cât de norocos am fost sau cât de convenabil este”, a recunoscut el.

Ads

"Dar nimeni nu este norocos şi nimănui nu-i convine să ia Covid. Milioane de oameni au şi încă se luptă cu Covid în întreaga lume. Aşa că iau asta foarte în serios, chiar nu-mi place ca cineva să creadă că am făcut ceva greşit sau în favoarea mea, adică să obţin un test PCR pozitiv ca să merg în Australia", a spus el.

Întrebat dacă a fost conştient de vreo încercare de a modifica vreunul dintre testele pe care le-a făcut pentru Covid, el a spus categoric nu.

De asemenea, a intrat în mai multe detalii despre timpul petrecut în detenţie în Melbourne luna trecută

Ads

"Am fost foarte trist şi dezamăgit de felul în care s-a terminat totul pentru mine în Australia. Nu a fost uşor”, a spus el.

Cererea sa de scutire medicală a fost făcută în mod anonim şi a fost acceptată de două comisii independente australiene. Cu toate acestea, a existat o declaraţie de călătorie separată, care includea o eroare.

"Absolut, eroarea de declarare din viză nu a fost făcută în mod deliberat”, a spus Djokovic. "A fost acceptată şi confirmată de către Curtea Federală şi chiar de ministrul pentru Imigrări din Australia. Deci, de fapt, ceea ce oamenii probabil nu ştiu este că nu am fost deportat din Australia pe motiv că nu am fost vaccinat, sau că am încălcat vreo regulă sau că am făcut o eroare în declaraţia mea de viză. Toate acestea au fost de fapt aprobate şi validate de Curtea Federală a Australiei şi de Ministrul Imigrării. Motivul pentru care am fost deportat din Australia a fost că ministrul imigrării şi-a folosit prerogativele pentru a-mi anula viza pe baza percepţiei sale că aş putea crea un sentiment anti-vax în ţară sau în oraş, cu care nu sunt absolut de acord”, a mai spus liderul mondial.

Sursa: news.ro