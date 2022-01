Novak Djokovic a admis că pe 18 decembrie a acordat un interviu pentru L'Equipe și a făcut o ședință foto, deși știa că are Covid. Totodată, el a recunoscut că este o eroare în declarația sa de călătorie. - Vezi aici declarația lui completă despre ce a făcut după 16 decembrie

Lumea nu înțelege cum a putut Djokovic să mai acorde interviul pentru publicața franceză, din moment ce știa că are Covid.

"Stai, deci Novak recunoaște că știa acest lucru dar a decis să acorde interviul pentru a nu dezamăgi jurnalistul? Dar n-a avut nicio problemă să stea pe lângă el și nici nu i-a spus acest lucru? Dumnezeule, totul devine tot mai rău", a scris pe Twitter australianca Rennae Stubbs, fost număr unu WTA la dublu.

Jurnalistul Ben Rothenberg se întreabă: "De ce nu a alertat lumea că are Covid, așa cum a făcut-o în iunie 2020, când a avut prima oară? Să transmiți acst lucru e un punct cheie din punctul de vedere al responsabiltății"

Why didn’t he alert people that he had tested positive for Covid in mid-December like he did when he contracted Covid for the first time in June 2020 after Adria Tour?

Alerting close contacts is a key public health responsibility. pic.twitter.com/P2CRxGv7HN— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 12, 2022