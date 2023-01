Una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară divorțează după 7 ani de căsătorie

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează după șapte ani de căsătorie.

Cei doi au împreună doi copii.

Rareș Ciciovan a confirmat despărțirea de frumoasa interpretă de muzică populară.

"Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi", a spus Rareș Ciciovan pentru spynews.

Despărțirea dintre cei doi i-a luat prin surprindere pe fanii solistei de muzică populară, mai ales că în ultimele zile, cei doi au postat fotografii din vacanța petrecută împreună în Maldive.