Natalie Ester, actriță la Teatrul Evreiesc de Stat, a relatat vineri, 24 iunie, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook, situația absurdă în care s-a trezit în timp ce stătea la coadă la casa, într-un supermarket.

Actrița a fost abordată pe rând, de un bărbat și de o femeie, aflați în vecinătatea ei, la coadă.

Cei doi au atras-o, fără voia ei, într-un dialog absurd, întrebând-o dacă plătește cu cardul, dar și la ce etaj locuiește, după cum a scris Natalie Ester, cu umor, pe pagina sa:

"Râdem, glumim, dar realitatea e cum e:

Oră târzie, coadă mare la Kaufland. Una singură, închideau curând. În față un domn, în spate o doamnă.

Doamna: Ne-ați adunat pe toți la coada asta ca să ne iradiați cu aparaturile voastre nemțești. (spre mine) Domnișoară, am trei păini, pot trece în fața dvs?

Eu: Sigur.

Doamna (spre domnul din fața mea): Plătiți cu card?

Domnul: Da.

Doamna (spre mine): Și dvs?

Eu: Eu nu plătesc. Soțul.

Doamna: Toți cei care plătiți cu card sunteți cipați. V-au băgat deja cipul, pentru voi e sfârșitul lumii.

Mă uit cu toată condescendența din ființa mea în ochii domnului, căutând sprijin. Zâmbesc și tac. El e foarte grav și serios.

Domnul: La ce etaj locuiți?

Doamna: La 1.

Domnul: E bine. Scrie în Biblie că toți cei care locuiesc de la etajul 2 în sus sunt vânduți diavolului. (spre mine) Dvs la ce etaj locuiți?

Eu (în stare de șoc): Vă cunoașteți cu doamna?

El: Nu, nu, dar mă bucur când întâlnesc persoane conservatoare. Nu mi-ați spus, la ce etaj locuiți?

M-am întors îngrozită la persoana din spatele meu. Se ținea de căruț, vânătă de râs. Revin la cei doi:

Eu: Dumneavoastră sunteți... adică erați unul în spatele meu și unul în fața mea, unul zice de cipuri, altul de etajul 2 din Biblie și NUUU vă cunoșteați?!?!?

Doamna: Sunteți un caz pierdut, domnișoară. Se simt undele pe care le emiteți. Domnul are dreptate. Sigur stați mai sus de 2. Biblia nu minte.

Mi-au dat mat", a scris Natalie Ester pe Facebook.

Reacții savuroase și în comentarii

"Mie-mi da cu virgulă. Eu m-am născut la 2, am stat vreo 15 ani la 6, apoi 2 ani la 1, vreo 9 ani la 10 și de 11 ani la casă. Eu unde mă duuuuuuccccc?"

"Mă scuzaț’: “de la etaju’ doi în sus” e cu interval închis sau deschis?! Nu de alta, da’ eu stau la doi și nu am înțeles unde mă încadrez."

"Ăla era la agățat și caută femei unde să ajungă fără lift."

"Faza fazelor a fost că îmi rămăsese licuriciu de la șapcă aprins (led roșu de la bicicletă pe care eu l-am prins de șapcă că dacă am 1 m jumate să mă vadă șoferii) că mă dusei cu trotineta la cumpărături și un nene m-o întrebat la ce folosește dispozitivul de la șapcă, am zis că e contra 5G și de unde l-am luat. Din magazinu cutare. După câteva zile îmi povestește un vecin care lucra la magazinul respectiv că a venit un nebun să ieie dispozitiv anti 5g și că de ăla vrea."

"Pe scurt - acum niște ani, în București, într-un taxi Cobălcescu. Un domn șofer care m-a impresionat că la fiecare biserica făcea niște cruci mari….da’ mari!! Am tăcut până pe la a 6-a, așa.

Apoi m-a pun necuratul să-i “complimentez” pasiunea. În fine. Proastă alegere. A început prin a spune că trebuie să fugim cu toții în munți, că urmează să fim cu toții distruși de o Forță de Foc (mă gândeam, munți-pădure-lemn-FOC??) și că trebuie să ne facem rezerve de Pateuri și neapărat Brânză de CAPRĂ, că doar cu astea vom supraviețui (da’ de ce de capra, intoleranță la Oaie? Așa ceva?).

A continuat printr-o transcendere în Lumea Intunecatilor care ne vor CIPA pe toți, în ceafă, că să ne conducă din lumea cea Întunecată în care EI vor să distrugă puterea femeilor de a produce copii. Eram în drum spre Tineretului. Am cerut să cobor la Unirii. M-am scuzat că mă duc la Mega după brânză de Capră. Mersesem deja de prin Nordului și simțeam că urmează să-mi pierd răbdarea și înțelegerea. Plus că la modul cel mai serios- nu mă mai simțeam în siguranță în mașină domnului. Am dat de permis în luna următoare".