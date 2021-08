Fostul fotbalist de la Dinamo, Claudiu Bumba, este aproape sa-și ia cetățenia maghiară.

Mijlocașul român evoluează de doi ani în Ungaria și nu exclude posibilitatea să joace pentru țara vecină.

Născut la Baia Mare, Bumba a fost deja ochit de Marco Rossi, selecționerul maghiarilor.

"După ce am plecat în Israel am mai fost chemat de 3-4 ori, dar nu am avut șansa să joc. Am stat doar pe bancă. Poate dacă aveam șansa 5-10 minute să demonstrez ceva, poate să ți se schimbe destinul, să pleci altundeva, să te vadă cineva. Nu a fost să fie.

Nici acum nu e târziu, dacă vom continua pe aceeași pantă ascendentă și vom fi între primele 3-4 echipe din Ungaria, voi juca și voi da goluri, bănuiesc că vor fi ochii îndreptați și spre mine.

Dacă nu, asta e, poate o să-mi iau și eu cetățenie aici și se vor uita ungurii la mine. Nu glumesc, antrenorul lor a fost la un meci și a întrebat de mine, dacă am actele. Încă nu le am, dar îmi doresc să-mi iau cetățenie. Selecționerul italian a fost, da. Ei mai au jucători naturalizați, sunt deschiși la chestia asta.

Am demarat procedurile pentru cetățenie. Mi-e mult mai ușor, am o străbunică de acolo și-mi va fi mai ușor să iau cetățenia.

Îmi doresc să joc pentru România, dar dacă nu am nicio șansă și voi fi chemat aici... Îmi doresc și eu să joc pentru o calificare, poate pentru un EURO. Sunt apreciat, ăsta e un lucru bun pentru mine. Dacă nu am nicio șansă să joc pentru naționala din țara în care m-am născut, asta e", a spus Bumba la gsp.

Ajuns la 27 de ani, Bumba a jucat în Liga 1 pentru ASA Tg Mures, Concordia Chiajna și Dinamo. Fotbalistul a debutat în prima ligă din România la doar 17 ani, fiind considerat unul dintre cei mai talentați jucători din țara noastră.