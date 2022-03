Antrenorul principal Dusan Uhrin a semnat contractul cu Dinamo Bucureşti, la sediul clubului, alături de administratorul special Iuliu Mureşan, a anunţat gruparea dinamovistă.

La conferinţa de presă de la ora 11.00, Uhrin afirmase că încă nu a semnat, subliniind că negociază cu oficialii încă de miercuri.

Dušan Uhrin a mai antrenat de două ori Dinamo Bucureşti în carieră, în sezonul competiţional 2019-2020 (23 de meciuri, 9 victorii, patru remize, 10 înfrângeri) şi anul trecut, când a terminat campionatul pe locul 5 în play-out (9 partide, 5 victorii, două remize, două eşecuri), cifre în Liga 1.

Ads

"Nu am semnat încă, dar voi semna după conferinţa de presă. Am negociat multe zile începând de miercuri până în această dimineaţă. Nu sunt probleme cu banii. Nu vreau să vorbesc despre contractul meu. Sunt nişte discuţii între mine şi club.

Sunt pentru a treia oară la Dinamo, de fiecare dată când revine echipa este într-o situaţie dificilă. Încerc mereu să fac tot ce pot să salvez Dinamo. De fiecare dată a fost greu şi au fost probleme. Situaţia este asemănătoare şi acum şi încerc să fac tot ce ţine de mine să salvez echipa. Am văzut că sunt mulţi jucători noi, nu îi cunosc pe toţi, sunt câţiva care au mai rămas de data trecută.

Ads

Toţi suporterii trebuie să ştie că voi da totul să salvez clubul Dinamo. Îmi aduc aminte că situaţia din ultimul mandat a fost asemănătoare. Am salvat clubul de la retrogradare. Acum se vorbeşte din nou despre salvarea de la retrogradare, să ajungem la baraj.

Am văzut că are probleme Gaz Metan Mediaş, dar nu trebuie să ne uităm la alte echipe. Va fi foarte greu la baraj, vom juca cu nişte echipe foarte bune din Liga 2, avem şi jucători accidentaţi. Şi data trecută am nevoie de timp să îmbunătăţesc echipa, dar acest timp nu există şi trebuie să fac tot ce e posibil. Tot ce vreau să le spun suporterilor este că voi da totul să salvez echipa şi să ne salvăm de la retrogradare.", a declarat Dusan Uhrin jr., într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că va sta pe bancă la meciul cu Rapid, de duminică, de la ora 20.30, din prima etapă a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.