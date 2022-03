Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu Rapid, scor 3-1, că formaţia sa nu se poate salva de la retrogradare în acest sezon decât disputând barajul.

"Este imposibil să joci un fotbal bun după asemenea greşeli cum am făcut noi. În repriza a doua consider însă că am jucat bine. Aş fi preferat să reuşim să înscriem încă un gol şi să luptăm în continuare, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Nu vreau să vorbesc public despre vinovăţii după acest meci, o să discut cu jucătorii mâine.

Eu acum trebuie să pregătesc echipa pentru baraj. Şi trebuie să îmbunătăţim multe lucruri. Eu sunt realist şi spun că trebuie să vorbim de baraj", a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

Ads

"Mai sunt multe puncte rămase în joc până la final. Este o situaţie destul de grea, avem mulţi jucători accidentaţi. De ce s-au făcut atât de multe schimbări de jucători? Nu e o întrebare pentru mine. Când vrei să construieşti o echipă nu poţi să schimbi atât de mult. Nu este timp suficient, consider că fiecare meci este decisiv pentru noi. Dacă jucătorii nu au încredere nu avem însă cum să progresăm", a adăugat Dusan Uhrin Jr.

Echipa de fotbal FC Rapid a învins formaţia FC Dinamo cu scorul de 3-1 (3-1), duminică seara, pe teren propriu, la Mioveni, într-un meci din prima etapă a play-out-ului Ligii I.