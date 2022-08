Transferuri importante pentru Dinamo. Ce obiectiv au handbaliștii din Ștefan cel Mare

Clubul CS Dinamo Bucureşti şi-a prezentat achiziţiile pe noul sezon. Tehnicianull Xavi Pascual a afirmat că obiectivul este clar: calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

"Vreau să mulţumesc tuturor jucătorilor care au fost la Dinamo anul trecut, am lucrat foarte bine împreună pentru acest club. Am început acest sezon pe 21 iulie, echipa lucrează foarte bine, eu sunt foarte fericit cu jucătorii pe care îi am la dispoziţie. Cred că în acest sezon avem obiective foarte mari.

Ads

Obiectivul principal este calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor şi după aceea vom lupta pentru toate titlurile în România. Eu cred că am o echipă foarte bună", a declarat Pascual.

"Cred că echipa este pregătită, dar pentru noi este foarte dificil să ajungem în Final Four. Avem un respect pentru echipele mari. Cred că sezonul trecut a fost foarte bine pentru noi, pentru că toată lumea respectă acum un pic Dinamo.

Eu cred că în handbal şi în sport în general totul este posibil, dar să ne gândim acum la Final Four este un pic exagerat. Dar, de ce nu? Avem o echipă mare, dar problema este că Barca are la fel, PSG la fel. Nu este problemă la Dinamopentru mine echipa mea este cea mai bună echipă din lume. În acest moment eu nu aş schimba echipa mea", a mai spus Pascual.

Ads

"Sunt bucuros că mă aflu aici, voi da tot ce pot pentru a ne atinge obiectivele. Nimic nu este prea mult pentru Dinamo în acest moment, avem un obiectiv şi cred că putem să-l atingem. Nu este uşor să promitem că vom ajunge în Final Four, dar pentru noi în acest moment este cel mai important meciul din Supercupă. Trebuie să luăm totul pas cu pas. Este o nouă provocare pentru mine să mă aflu în acest mare proiect de la Dinamo", a afirmat Ali Zein.

CS Dinamo a prezentat şi noutăţile din lot: extrema dreaptă ucraineană Andrii Akimenko (KS-Azoty Pulawy/Polonia), pivotul belarus Viaceslav Bohan (Motor Zaporoje/Ucraina), interul stânga egiptean Ali Zein (FC Barcelona), centrul brazilian Joao Pedro da Silva (Angel Ximenez Puente Genil/Spania), interul dreapta ceh Stanislav Kasparek (Meşkov Brest/Belarus), portarul Alexandru Bucătaru (CSM Bucureşti) şi coordonatorul de joc sârb Lazar Kukic (Benfica).