Detalii explozive de la Dinamo. Anunțul de ultimă oră al șefilor echipei din Ștefan cel Mare

Administratorul judiciar al FC Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a declarat, joi, că speră să atragă alte persoane care să susţină echipa, dar a subliniat că aceasta are nevoie în continuare nevoie de suporteri.

Ads

"Dincolo de iniţiativele incredibil de frumoase ale celor din DDB, noi ne dorim să transmitem un mesaj puternic dinamoviştilor cu bani. Dacă această retrogradare nu a însemnnat un mesaj puternic de conştientizare, atunci acţiunea noastră de astăzi asta îşi propune. Vrem să transmitem un mesaj. Sunt mulţi dinamovişti care ar putea ajuta clubul să supravieţuiească fără niciun fel de probleme.

Ba chiar să acceadă la performanţă! Toată lumea trebuie să strângă rândurile. Suporterii sunt indispensabili acestei echipe! Fără sprijinul constant al suporterilor, Dinamo n-ar fi fost azi nici măcar aici. Sper că cei care au ieşit din program să revină.

Domnul Şerdean ne-a transmis că vrea să ajute echipa să renască. Din păcate, nu are resursele financiare necesare pentru a face asta. I-am avertizat pe toţi acţionarii că, dacă nu-şi fac datoria, există căi legale prin care pot fi înlocuiţi. Am simţit că suporterii noştri şi-ar fi dorit o colaborare cu CS Dinamo.

Pentru a evita situaţii care s-au mai întâmplat în fotbalul de la noi, ar fi bine ca întreg palmaresul să ajungă sub tutela CS Dinamo pentru a exista o continuitate. Momentan, sunt diferenţe de opinie şi trebuie să avem şi cu cine discuta.

În acest moment, nu văd o colaborare cu CS Dinamo, poate doar pe partea de juniori. Din păcate, ne vom opri în acest punct pentru moment. Poate discuţia va fi reluată când vom reuşi să curăţăm Dinamo 1948 de datorii", a declarat Zăvăleanu, într-o conferinţă de presă.

Zăvăleanu a spus că Dinamo are nevoie de bani şi de un preşedinte. "Unde vom juca în sezonul următor? Prima variantă ar fi Colentina. Vom vorbi zilele viitoare cu proprietarul stadionului pentru a vedea dacă putem realiza acest lucru. Încercăm să menţinem echipa în Bucureşti, dar vom vedea care sunt toate variantele. Ar trebui să avem un antrenor până la reunirea echipei, pe 20 iunie. Vor veni mai mulţi jucători în probe. Avem jucători care vor să rămână.

Ads

De exemplu, Moura, Buleică. Sunt şi cei de la U19, unii dintre ei au şi jucat la prima echipă. A fost o interdicţie la transferuri, bine, nu că n-ar exista şi acum. Ca urmare a lotului adus de domnul Rednic, tragem ponoase. Am primit o nouă interdicţie la transferuri, a 5-a cred, din cauza lui Gluhakovic. Am avut banii pentru a plăti, deci probabil azi sau mâine se va ridica această interdicţie. Am căzut la o înţelegere cu Steliano Filip. Vom desface astăzi contractul dacă şi clubul la care pleacă va fi de acord cu pretenţiile noastre, care nu sunt foarte împovărătoare. Eu cred că vor fi de acord.

Domnul Badea a spus că nu are o problemă să cedeze folosinţa cu titlul gratuit pe perioadă nedeterminată cu sigla respectivă, noi avem şi cealaltă variantă. Dacă se vor concretiza discuţiile cu domnul Badea, vom discuta şi cu suporterii şi vom vedea dacă vom merge pe linia câinilor sau dacă o să implementăm noua siglă. Dinamo are nevoie de bani, dar mai degrabă are nevoie de un preşedinte care să se ocupe de o mulţime de lucruri, precum numirea antrenorului şi altele. În momentul de faţă, domnul Iuliu Mureşan nu a mai încasat salariul de luni bune şi, da, are drept de semnătură până la numirea noului administrator special", a precizat Zăvăleanu.