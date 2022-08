Zeci de mii de adepți, sute de share-uri, citate în mass-media regională – toate acestea sunt rezultate obținute de Dilyana Gaytandzhieva, oficial jurnalist bulgar care conduce portalul Arms Watch, dar de fapt un "spin doctor" al Kremlinului.

În activitatea sa de „jurnalist”, Gaytandzhieva se concentrează în special pe problemele militare, securitatea și războiul din Ucraina. Mai este cunoscută și pentru implicarea în afaceri legate de arme din Serbia, fapt care i-a oferit mult spațiu în presa sârbă, inclusiv în cea de opoziție, arată o analiză a portalului sârbesc autonomija.info.

Pe de altă parte, jurnaliștii care se ocupă de verificarea faptelor și instituțiile democratice au emis avertismente cu privire la munca Gaytandzhievei cu mult înainte ca tânăra presupus jurnalistă să ajungă la popularitatea actuală.

La 4 mai 2022, ambasada americană în China a emis un avertisment cu privire la eforturile Chinei de a exprima și de a răspândi viziunea Kremlinului asupra situației din Ucraina. După cum se spune în comunicat, oficialii guvernului chinez, mass-media de stat și de partid din China amplifică în mod constant propaganda Kremlinului, teoriile conspirației și dezinformarea.

„Această amplificare argumentează războiul nejustificat și neprovocat al președintelui Putin împotriva Ucrainei, subminând în același timp încrederea în Statele Unite și în alte țări, instituții democratice și mass-media independente”, se arată în avertismentul ambasadei SUA în China.

Oficialii americani au menționat amplificarea puternică a mesajelor de la Kremlin cu privire la presupusele biolaboratoare sponsorizate de SUA în Ucraina. Teoretic, totul ar fi pornit de la o declarație a purtătorului de cuvânt al MAE chinez, Zhao Lijian, făcută pe 8 martie 2022.

Oficialul chinez a vorbit despre laboratoare de arme biologice sponsorizate de SUA din Ucraina. Acuzațiile au fost dezmințite de SUA și au fost probate ca dezinformare într-o analiză a BBC.

Cu toate acestea, comunicatul ambasadei SUA în China arată că dezinformarea a fost „împinsă” în media main stream de către Dilyana Gaytandzhieva, o colaboratoare frecventă a portalurilor online South Front și News Front, ambele pro-Kremlin și sancționate de SUA.

„Poveștile cu laboratoarele se bazează pe ani de mesaje oportuniste anterioare, venite atât din partea Rusiei, cât și a Chinei. Potrivit cercetărilor făcute de GEC (Global Engagement Center), amplificarea dezinformarii din China în jurul laboratoarelor de arme biologice SUA din Ucraina a devenit în cele din urmă una dintre cele mai mari campanii de dezinformare ale Chinei din 2018, cu mesaje care vizează audiențe în mai multe limbi și regiuni din întreaga lume”, a avertizat atunci Ambasada SUA.

Textele lui Gaytandzhieva despre presupusele biolaboratoare, publicate pe portalul rus South Front, i-au determinat pe jurnaliști din Georgia, membri ai unei rețele de 100 de fact-checking din 70 de țări din întreagă lume, să o verifice pe jurnalista bulgară.

Portalul South Front în sine, după cum s-a menționat, este administrat din Rusia și înregistrat pe un domeniu rus. Publică adesea teorii ale conspirației legate de probleme militare și servicii de informații.

Potrivit analizei ziariștilor georgieni, înainte de august 2017 Gaytandzhieva lucra pentru ziarukl bulgar „Trud”, unde la 4 iulie 2017 a publicat un articol despre o presupusă corespondență dintre Ministerul Afacerilor Externe bulgar și Ambasada Azerbaidjanului în Bulgaria legată de furnizarea de arme teroriştilor din Siria profitând de imunitatea zborurilor diplomatice.

Autoarea articolului a mai scris atunci că aranjamentul include SUA, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Turcia și alte țări.

Articolul lui Gaytandzhieva a fost preluat de mai multe publicații din Bulgaria, care fac dintr-un trust de presa controlat de oligarhul pro-rus și membru al parlamentului bulgar, Delyan Peevski.

„Potrivit presei bulgare, companiile afiliate lui Delyan Peevski au fost implicate în construcția South Stream, proiectul magistralei pentru transportul gazelor naturale ale Federației Ruse către Europa prin Bulgaria, care reprezenta de fapt o alternativă la un proiect susținut de Occident, numit Nabucco. Nabucco ar fi redus dependența Europei de gazul rusesc”, se arată în textul analizei fact-checking a georgienilor.

În plus, jurnaliştii din Georgia afirmă că, înainte de „Trud”, Gaytandzhieva a lucrat pentru al patrulea cel mai urmărit canal TV bulgar - TV7, controlat de Tzvetan Vassilev, principalul acţionar al Corporate Commercial Bank.

Vassilev, care este căutat de autoritățile din Bulgaria, și-a găsit refugiu în Serbia. Există o cerere de extrădare, în timp ce Vassilev a cerut azil în Serbia.

În 2013, 9,9% din acțiunile Corporate Commercial Bank au fost achiziționate de cea mai mare bancă rusă - VTB.

În 2016, Bulgaria a intentat un proces în valoare de 1,3 miliarde de dolari împotriva lui Tsvetan Vassilev, acuzându-l că folosește fondurile băncii pentru a achiziționa proprietăți și alte active care au dus la o criză ulterioară de lichiditate la bancă.

În 2015, TV7 a fost preluat de Societatea de Investiții Louvrier, condusă de Pierre Louvrier.

Se spune că ar avea legături cu oligarhul rus Konstantin Malofeev, sancționat de Uniunea Europeană pentru „sprijinul său financiar acordat separatiștilor” din estul Ucrainei. În același timp, Malofeev este proprietarul unui canal TV conservator din Rusia, Carigrad TV, al cărui redactor-șef în perioada 2015-2016 a fost Aleksandr Dugin.

În februarie 2022, cu doar câteva zile înainte de invazia rusă în Ucraina, Gaytandzhieva a fost premiată de către congresul de experți în Europa deschisă (Open Europe Expert Congress).

„Am purtat multe bătălii pentru a găsi informații și a crește gradul de conștientizare cu privire la ceea ce se întâmplă în lume. Și sunt încântată că o comunitate de experți îmi apreciază eforturile”, a spus Gaytandzhieva cu acea ocazie.

Printre realizările ei ca jurnalist au fost menționate și reportajele ei despre biolaboratoare.

Cu toate acestea, site-ul web al Open Europe Expert Congress nu menționează premiul acordat lui Gaytandzhieva. De fapt, site-ul nu menționează nimic concret nici despre orginea organizației, cu excepția unei explicații vagi că Open Europe Expert Congress este o „comunitate de activiști civili, politicieni, diplomați, academicieni din Uniunea Europeană și nu numai”, însoțită de încă câteva propoziții și steagul UE în fundal.

La o privire mai atentă, s-a descoperit faptul că site-ul a fost înregistrat în octombrie 2021, cu patru luni înainte de a acorda premiul Gaytandzhievei.

Ceea ce se mai vede este că site-ul a fost înregistrat din Rusia.

Comunicatul de presă privind premiul este semnat de Ruslan Pankratov, politician leton pro-rus și lider al partidului euro-sceptic RĪCĪBAS.

Pankratov însuși a postat recent fotografii de la Moscova pe profilul său de Facebook.

Pe 6 aprilie 2022, Gaytandzhieva a participat la un eveniment organizat de Rusia numit „Amenințări la adresa păcii și securității internaționale care provin din activitățile biologice militare în regiuni de pe tot globul”.

Declarațiile din deschidere și încheiere au fost susținute de reprezentantul permanent al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Vasily Nebenzya. În afară de Gaytandzhieva, care a fost prezentată ca jurnalist de investigație bulgar, la eveniment a participat și Arkadiy Mamontov, jurnalist TV rus.

Întâlnirea a avut loc la Camera Consiliului Economic și Social a ONU și a fost deschisă reprezentanților tuturor statelor membre ale ONU și mass-media.

Misiunea Permanentă a Norvegiei la ONU a reacționat imediat și a declarat că Rusia folosește abuziv Organizația Națiunilor Unite ca platformă de dezinformare și cortină de fum pentru a distrage atenția de la războiul brutal împotriva poporului ucrainean.

„Intensitatea acestei campanii este alarmantă”, a declarat Tor Henrik Andersen, ministru consilier, în declarația sa scrisă.

Cu toate acestea, aceasta nu este singura dezinformare pe care Gaytandzhieva a încercat să o răspândească în public.

În 2018, televiziunea de stat rusă a difuzat o poveste falsă despre un test secret cu gaz care ar fi avut loc în metroul londonez. Povestea a relatat în mod fals că autoritățile britanice îi supuneau pe pasageri la experimente secrete cu gaze în metroul londonez.

După cum a raportat BBC, pentru a stimula intriga în jurul otrăvirii, postul de televiziune rus a sunat-o pe jurnalista bulgară Dilyana Gaytandzhieva. Gaytandzhieva a fost arătată vorbind la postul TV Rusia-1 despre modul în care Pentagonul finanțase testul pe animale al substanței chimice care acționează asupra sistemului nervos. Experimentele ar fi avut loc în parcul științific englez Porton Down.

Potrivit BBC, Gaytandzhieva, care a fost activă în promovarea unei narațiuni în stilul Kremlinului pe Twitter, făcuse deja aceeași afirmație pe alte site-uri în limba engleză și răspândise teorii ale conspirației.

Ea a citat documente oficiale pentru a-și susține afirmația. Cu toate acestea, ceea ce nu a spus a fost că Departamentul pentru Comerț Internațional al Regatului Unit a confirmat că vor face testul, dar, după cum a precizat clar raportul BBC, scopul experimentului nu a fost măsurarea niciunui efect asupra pasagerilor, ci pentru a stabili „cât de repede s-ar răspândi gazele otrăvitoare în rețeaua subterană” în cazul unui atac terorist.

Testele ar include „materiale nepericuloase”, conform raportului.

În textele și postările sale de pe rețelele de socializare, Gaytandzhieva l-a vizat de mai multe ori pe magnatul bulgar Emilian Gebrev. Au existat două încercări de a-l otrăvi pe Gebrev cu un gaz nervos, ambele organizate de agenți ruși.

Gebrev este comerciant de arme și proprietar al companiei EMCO.

Rolul său în vânzarea de arme Ucrainei nu a fost pe deplin confirmat, dar instituțiile de presă au susținut că EMCO a semnat un contract cu guvernul ucrainean în 2014 legat de furnizarea de muniție pentru artilerie.

Un depozit de muniție deținut de compania lui Emilian Gebrev a explodat pe 31 iulie 2022, în Bulgaria, ceea ce a dus la evacuarea întregii zone.

La sfârșitul lunii martie 2022, Gaytandzhieva a publicat documente care ar fi dezvăluit cum au fost exportate tone de arme bulgare în Ucraina prin Polonia și Republica Cehă în 2020 și 2021.

În textul său, Gaytandzhieva susține că armele aparțineau companiei lui Emilian Gebrev.

Cea mai recentă apariție publică a agentului rus acoperit în jurnalist datează din 9 august 2020. Gaytandzhieva atacă insiduos portalul de investigații Bellingcat, ajuns celebru prin dezvăluirea echipei rusești care a participat la doborârea zborului 17 al Malaysia Airlines deasupra Donețkului, în 17 iulie 2014. O acțiune coordonată de ofițeri ruși ai GRU a cauzat moartea tuturor oamenilor aflați în avion - 283 de pasageri și 15 membri ai echipajului.

Bellingcat s-a mai remarcat recent prin dezvăluirea agenților FSB care au încercat asasinarea opozantului rus Alexei Navalny.

Într-un video postat pe YouTube, Gaytandzhieva încearcă să inducă ideea că jurnaliștii de la Bellingcat ar fi recrutat programatori care participă la programul nuclear al Rusiei pentru a-i determina să modifice codurile de lansare ale bombelor atomice.

