Cât costă să faci acasă o ciorbă de văcuță și un piure cu șnițel pentru patru persoane. Experimentul făcut de un reporter în Piața Obor VIDEO

Inflația a trecut în luna iunie de 15 la sută, iar cum inflația înseamnă și creșterea prețurilor, un reporter Digi24 a vrut să vadă ce se mai poate cumpăra cu 100 de lei.

Reporterul a făcut o listă de cumpărături cu necesarul pentru o ciorbă de văcuță și un piure cu șnițel pentru patru persoane.

„Ardei, leuștean, morcov, țelină și păstârnac. Mai vreau și patru bucăți de carne de porc pentru șnițel. Pe toate cumpărăturile de pe listă am plătit în total 96 de lei în condițiile în care nu am fi plătit anul trecut mai mult de 80 lei. Cel mai mult s-au scumpit cartofii și uleiul. Anul trecut uleiul nu costa mai mult de 10 lei, iar noi acum am dat 12 lei”, a fost concluzia reporterului Digi24.

Rata inflației pentru luna iunie 2022 a ajuns la 15.1% față de 14.5% valoarea înregistrată în mai 2022. Astfel, preţurile de consum în iunie comparativ cu mai au crescut cu 0,8%.