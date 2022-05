Care sunt cele mai sănătoase legume și fructe de primăvară

Primăvara a umplut piețele și raioanele de legume-fructe cu produse proaspete si apetisante. Majoritatea dintre acestea sunt produse în România, astfel că prin achiziția lor vom susține și producătorii locali.

La supermarketurile locale vei putea găsi atât fructe și legume proaspete produse în țara noastră cât și importate din străinătate. Oferta Penny este variată și vei putea alege dintre fructe și legume românești și exotice.

Legume și beneficiile acestora

Ceapa verde - Aceasta este bogată în vitamine (A, B1, B2, C, E) și săruri minerale (sodiu, potasi, fier, calciu și zinc). Ceapa verde are efecte benefice împotriva afecțiunilor respiratorii, astm bronșic, bronșită, laringită și tuse.

Ridichi - Conțin vitamine (acid folic, B6, C), potasiu, magneziu, cupru, zinc, fier și calciu. Deoarece sunt bogate în antioxidanți și minerale, ridichile ajută la scăderea tensiunii arteriale și reduce riscul bolilor de inimă. Totodată, ridichile sunt o sursă bogată de nitrați naturali, care îmbunătățesc fluxul sanguin.

Salata verde - Cu un conținut bogat în vitamina A, vitamina C, beta-caroten, calciu, acid folic, fibre și fitonutrienți, salata verde este o alegere bună pentru fiecare masă. Salata ajută la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare, cataracta, constipație și obezitate.

Salata verde, spanacul și alte salate nu trebuie să lipsească din cadrul unei diete sănătoase și echilibrate.

În general, legumele cu frunze sunt benefice pentru o dietă sănătoasă deoarece nu conțin colesterol și au în compoziție un nivel scăzut de calorii și sodiu. În plus, acestea sunt foarte utile și la curele și dietele de slăbit.

Spanac - Își are originea în Persia și este înrudit cu sfecla și quinoa. Consumul de spanac este benefic pentru sănătatea ochilor, ajută la prevenirea cancerului și poate reduce nivelul tensiunii arteriale.

Spanacul are un conținut scăzut de carbohidrați, dar este bogat în fibre insolubile. Acestea din urmă vor îmbunătăți digestia.

Beneficiile fructelor de primăvară

Cireșe - Putem spune că cireșele sunt printre preferințele românilor în materie de fructe de primăvară. Pe lângă faptul că sunt delicioase, acestea sunt și bogate în vitamine, minerale și compuși vegetali care au efecte benefice asupra sănătății.

Printre beneficiile pe care consumul de cireșe le poate avea se numără: reduce riscul de boli cronice, ajută la recuperarea după efortul fizic, conținutul de antioxidanți de potasiu ajută la protejarea inimii, în timp ce compușii antiinflamatori și melatonina pot ajuta la îmbunătățirea calității somnului.

Căpșuni - fructe fără sodiu, grăsimi sau colesterol și cu un conținut scăzut de calorii. Căpșunile au și un conținut bogat de vitamina C. Circa 8 căpșuni au un nivel mai ridicat de vitamina C decât o portocală. În plus, acestea sunt bogate în fibre și antioxidanți.

Mere - Peste 2.000 de soiuri de mere se regăsesc în lume. Gustul și textura lor sunt diferite în funcție de tipul de măr consumat.

Printre cele mai întâlnite beneficii pe care consumul de mere le poate aduce sunt: reducerea colesterolului, protejarea împotriva diabetului și a bolilor de inimă, dar și prevenția obezității.

Unul dintre proverbele internaționale celebre spune „An apple a day keeps the doctor away” - un măr pe zi te ține departe de doctor.

Organizația Mondială de Sănătate recomandă consumul de fructe și legume zilnic. În plus, acestea nu trebuie să fie gătite în exces, deoarece prin procesarea termică ele își pierd din beneficii și vitamine.