Topul greșelilor pe care le fac femeile încercând să slăbească

Multe persoane sunt într-o continuă luptă cu kilogramele scăpate de sub control, dar femeile tind să fie mai preocupate, mai ales când vine vorba de diete.

Este un proces lung și nu există o rețetă secretă universală care să funcționeze pentru toată lumea. Fiecare om are obiective, nevoi și corpuri diferite.

Există o serie de greșeli pe care femeile le fac încercând să slăbească, potrivit medical-news.org.

1. Smoothie în loc de masă

Multe femei sar peste o masă din zi și consideră că un smoothie este sănătos, compensează și are mai puține calorii. Cele gata preparate sunt pline cu zahăr, deci nu sunt o idee bună. Și cele preparate acasă, pe bază de fructe, conțin zahăr, dar măcar așa puteți monitoriza ingredientele astfel încât să conțină vitamine, minerale și cât mai puține calorii.

2. Excluderea proteinelor

Proteinele sunt vitale pentru construirea masei musculare și pentru a menține metabolismul la un nivel ridicat. Mulți nutriționiști recomandă ca 30-40% dintre caloriile zilnice să fie sub formă de proteine. Există multe alimente sănătoase care le conțin: ouă, lapte, nuci, pește. Este ideal să le consumați la micul dejun sau la prânz.

3. Folosirea sportului ca scuză pentru a mânca orice

Sportul este obligatoriu în lupta cu kilogramele, dar asta nu înseamnă că ulterior ne putem recompensa cu orice aliment deoarece este doar o sabotare a muncii noastre. Dulciurile, semi preparatele, fast food-ul, mâncărurile prăjite, toate conțin mai multe calorii decât reușim să ardem la sală. Trebuie să existe un echilibru între sport și dietă.

4. Folosirea dietei altor persoane

De multe ori auzim de dieta pe care o urmează o prietenă, care susține că dă rezultate, și decidem să o preluăm și noi. Nu este corect deoarece fiecare organism este diferit, deci are și nevoi distincte. Nu există o dietă universală pentru pierderea în greutate. Trebuie să vă gândiți bine la obiectivele pe care le aveți și să vă construiți un stil de viață care să vă ajute să le atingeți. De asemenea, un nutriționist este în măsură să întocmească o dietă personalizată.

5. Același antrenament zilnic

Exercițiile fizice sunt concepute pentru a vă provoca corpul, pentru a-l forța să se adapteze. Dacă antrenamentul este același în fiecare zi, corpul se va obișnui și după o perioadă nu va mai exista progres.

6. Prea puțină apă

Hidratarea este esențială pentru o funcționare normală a corpului, pentru o piele mai elastică, dar și pentru a nu fi tentați să luați o gustare chiar dacă nu vă este foame.

7. Încercarea de a slăbi mult în timp scurt

Toți am dori să scăpăm de kilogramele în plus cât mai repede, dar acest lucru nu este sănătos. Dietele foarte drastice pun presiune asupra organelor. Un kilogram sau două pierdute pe săptămână sunt mai mult decât suficient. Corpul are astfel timp să se adapteze, iar metabolismul se restabilește. Dacă vă înfometați, organismul va primi un semnal de alarmă, astfel că va stoca tot.

8. Prea puține fibre

Fibrele vâscoase pot reduce pofta de mâncare deoarece vă veți simți sătui pentru mai mult timp. În plus, aceste fibre reduc caloriile absorbite de corp.

9. Ignorarea somnului

Dacă nu dormiți suficient, corpul va reține grăsimea și se va pierde în schimb masa musculară. Este ideal și să aveți un program de somn pentru ca organismul să nu își dea ritmul peste cap.

10. Exagerarea cu exercițiile cardio

Mulți oameni consideră că exercițiile cardio sunt cea mai bună cale de a slăbi, dar acest lucru nu este adevărat. Sunt excelente pentru sănătatea inimii, dar cam atât.