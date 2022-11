Una dintre cele mai populare tendințe alimentare din ultimii ani este postul intermitent, dar este mai mult decât o simplă dietă.

Potrivit cercetătorilor, postul are și alte beneficii pe lângă faptul că te ajută să slăbești, cum ar fi îmbunătățirea sănătății creierului. Unele studii arată chiar că ar putea să prelungească durata de viață.

Există mai multe moduri de a aborda postul intermitent. Pentru unii, acesta presupune să postească timp de 16 ore zilnic, în timp ce alții postesc pentru perioade de 24 de ore de două ori pe săptămână.

Adepții metodei anunță în grupurile dedicate care sunt rezultatele lor de când au început să respecte regulile postului intermitent.

Este cazul unei femei care a slăbit 11 kilograme, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Am început acest post cu o strângere de inimă fiindcă am mai încercat și alte cure dar fără rezultat sau cu 2/3kg date jos și după nimic. Am început în 16.09 cu 95 kg și sunt foarte mulțumită pînă în prezent sunt cu un minus de 11kg. Menționez că am ținut 18 cu 6. O zi frumoasă tuturor și mult succes", a scris femeia pe grupul Post intermitent.

"Este foarte mult!"

Mulți dintre membrii grupului cred că a pierdut prea multe kilograme într-un interval scurt de timp.

"11 kg într-o lună jumătate este foarte mult! Sper să fiți ok și să nu vă înfometați! Că n-o să puteți rezista foarte mult! Sănătate și mult succes!"

"Cam mult într- un timp atât de scurt (părerea mea!. Aveți grijă la sănătate și spor în continuare!"

"Adevărat, e mult dar poate ritmul se va încetini dacă nu voi schimba orele de repaus și orele pentru mese. Vedem", a răspuns autoarea postării.

"Am avut grijă și ce și cât mănânc și am făcut cîte 10.000 mii de pași în plimbări zilnic", a mai precizat aceasta.

"Eu 11 kg în 4 luni."

"În 8 luni am ajuns la-21"