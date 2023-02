Adevărul despre Dan Șucu și soția sa. Cum a ajuns fosta prezentatoare tv în relația cu actualul milionar, acționar la Rapid

Dan și Diana Șucu formează un cuplu sudat de aproape 18 ani și au doi copii împreună. Chiar și așa însă, atacurile din partea fostei soții a patronului Mobexpert nu au contenit de-a lungul anilor.

Diana s-a săturat să audă mereu că l-a despărțit pe soțul ei de fosta nevastă și a explicat cum au stat de fapt lucrurile.

"Dan a luat decizia de a pune punct acelei căsnicii, în 2003, în decembrie, după ce i s-a întâmplat ceva îngrozitor, undeva în Austria. Pe 2 ianuarie s-a reîntors în România, și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa închiriată, unde stăteau ei în acea perioadă, la Snagov. Apoi, a cunoscut pe cineva alături de care a stat un an și jumătate, o doamnă foarte serioasă. Omul a avut viața trăită în această perioadă, cu vacanțe, sărbători, etc. De asemenea, fetele lui Dan au acceptat-o pe doamna respectivă, bănuiesc fără nicio rezervă, din moment ce își petreceau vacanțele împreună.Eu l-am cunoscut pe Dan în 2005, la sfârșitul lunii aprilie, undeva după ziua lui de naștere. Și, mă rog, am început o relație, ca să spun așa. Câteva luni mai târziu, mai exact pe 4 august 2005, m-a cerut de soție. Și știu că în noiembrie am rămas însărcinată… Am fost extrem de fericiți amândoi și asta pentru că ne doream nespus de mult copii. Dan, ca orice bărbat, și-a dorit foarte tare băieți. El nu a crezut că avem băiat decât în momentul în care l-am născut. El este superstițios, îi era și frică să se gândească prea mult, eu știu, să nu se ducă vraja. A fost o perioada minunată și totul a fost extrem de emoționant atunci. Pentru noi, ideea de familie nu însemna doar noi doi. Am vrut foarte tare copii, mai ales eu", a precizat ea pentru cancan.ro.

"în 2006, fiind gravidă în cinci luni, m-am trezit într-un război. M-am culcat fericită, liniștită, iar dimineața m-am trezit într-un scandal. Evident că am fost surprinsă, șocată, în primă fază. Am fost acuzată că l-am despărțit de familia lui, că din cauza mea …

La un moment dat, familia veche s-a trezit, după doi ani, că suferă, că soțul i-a dispărut! Și acest lucru se întâmpla în 2006, la o distanță de doi ani, repet. Și n-am înțeles de ce suferința a apărut așa târziu???

M-am trezit într-un război care nu era al meu și am înțeles foarte repede că toată aceasta suferința este, de fapt, o suferință economică, financiară. Motivul a fost sarcina mea!!! Faptul că am adus pe lume un suflet! Iar această suferință a atins cote maxime atunci când am rămas a doua oară însărcinată. Da, a fost și este o suferință financiară pentru că au mai apărut doi copii. Acesta este singurul motiv pentru care s-a făcut tot tam-tamul acesta", a mai spus Diana Șucu.

Ea susține că Dan Șucu și-a lăsat fosta familie într-un confort financiar și nu înțelege de ce este pusă în continuare pe nedrept la zid.

"Eu nu aș putea să fac așa ceva, nu aș putea să acuz pe cineva de ceva ce n-a făcut. Niciodată. Nu înțeleg de ce, pentru că, în urma partajului, soțul meu a fost extrem de generos și-a plătit datoriile până la ultimul cent, cred că în jur de 50 de milioane de euro, îmi aduc aminte că s-a împărțit până și motorul bărcii! În 18 ani de când sunt cu Dan, niciodată, dar niciodată, n-am spus absolut nimic despre acest subiect. Sigur că m-a deranjat! Este o minciună! Acum doresc să fac lumină asupra acestui subiect. Și pentru că Dan a devenit extrem de vizibil, intrând în povestea Rapid, sincer, nu cred că trece zi de la Dumnezeu în care să nu apară un articol în care să se vorbească despre acest subiect. Repet, este o minciună cap-coadă. Pur și simplu, omul nu a mai fost fericit și a hotărât să se despartă!

Mă repet, a fost un război inventat. Asta este povestea mea și a soțului meu așa cum am trăit-o noi.

Și încă ceva: soțul meu a spus că acea căsătorie a fost greșeala vieții lui. Dar așa se întâmplă atunci când nu-ți asculți părinții! Și cu asta am spus totul",