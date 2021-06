Sosoaca, nou circ in Parlament: a incercat sa recite din Eminescu pana l-a facut pe Orban sa se balbaie VIDEO

Senatoarea Diana Soaoaca a provocat un nou scandal in plenul reunit al Parlamentului miercuri, 16 iunie, la votul pentru revocarea din functie a Avocatului Poporului.

Desi dezbaterile erau incheiate, Sosoaca a insistat sa vorbeasca in plen, in timpul alocat discutiilor despre procedura si l-a acuzat pe presedintele Camerei, Ludovic Orban, ca nu respecte Constitutia.

Diana Sosoaca: Nu s-au finalizat (n.red.:dezbaterile) pentru ca nu spuneti dvs in fata Constitutiei Romaniei. Exista o Constitutiei si un regulament de care va bateti joc, asa cum va bateti joc si de Avocatul Poporului.

Ludovic Orban: Va rog sa finalizati dupa trei minute.

Diana Sosoaca: Finalizez dupa trei minute, asa e la noi. Incercati sa fiti putin respectuos pentru ca daca ne aducem aminte, dvs, in timp ce dvs in timpul starii de urgenta umpleati Guvernul Romaniei cu pahare de whisky si trabucuri, poporul roman era amendat cu 20.000 de lei pentru ca isi permitea sa cumpere o paine.

Sosoaca a adaugat apoi ca Avocatul Poporului a fost "singura institutie" care a tinut partea romanilor, facand referire la momentul in care amenzile din timpul starii de urgenta au fost anulate in urma unei sesizari la CCR din partea institutiei conduse de Renate Weber.

"Avocatul Poporului a fost singura institutie din Romania care a tinut partea poporului roman. Dvs sunteti cei care ati omorat oameni in spitale, i-ati legat de pat, le-ati dat tratamente inumane. Senatul SUA a mentionat ca pandemia este o minciuna pe care ati condus-o dvs omorand oameni. Asta e adevarul. Ma apropii de final, acum va rog sa nu-mi mai intrerupeti recitarea din Eminescu pentru ca v-o dedic", a adaugat Diana Sosoaca.

Mai apoi, senatoarea a inceput sa recite, insa nu a apucat sa spuna decat 2 cuvinte intrucat Ludovic Orban i-a taiat microfonul. Cu toate astea, Sosoaca a continuat sa vorbeasca, urland in plen restul poeziei, in timp ce Orban enumera articolele din raportul de demitere a Renatei Weber.

In timp ce explica procedura de vot, liderul PNL s-a balbait, spunand "tablete PSD" in loc de "tablete STS".

"Reamintesc procedura aprobata de Birourile Permanente Reunite privind exercitarea votului prin sistemele de vot electronic si la distanta in cadrul plenului comun al Camerei Deputatilor exercitarea votului in cadrul sesiunii de vot electronic hibrid, tablete PSD..STS", a afirmat Orban, corectandu-se imediat.