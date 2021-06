Senatorul agresat de Diana Sosoaca: M-am speriat. Mi-a pus mana pe fata si m-a strans de nas si gura

Senatorul USR Sergiu Vlad a acuzat-o miercuri, 30 iunie, pe Diana Sosoaca, ca l-a agresat cu o zi in urma in timpul motiunii de cenzura, in timp ce se aflau in anticamera salii de plen.

Chestor din partea Senatului, Sergiu Vlad a fost pus ieri de catre presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban sa o scoata afara pe senatoarea Diana Sosoaca dupa ce aceasta a venit cu un sac pentru cadavre cu care il urmarea pe premierul Florin Citu.

Intr-un interviu pentru DigiFM, senatorul USR a povestit ca acesta nu a fost singurul eveniment de acest fel.

"Intr-adevar, a fost de o agresivitate iesita din comun. Am mai avut un incident la Senat. Fiind chestor, ma ocup, printre altele, si de respectarea ordinii in plenul Senatului sau, in cazul acesta, in plenul comun. Am mai avut un eveniment, dar atunci nu a fost atat de infricosatoare. M-a speriat atunci cand mi-a pus mana pe fata si m-a strans de nas si gura. Mi-a pus palma si mi-a strans nasul si gura, spunandu-mi 'Da-ti masca jos! Da-ti masca jos!'. O sa ii fac o plangere... interna, aici la Senat. Din pacate, pedepsele sunt foarte blande, cel mult o mustrare", a declarat Sergiu Vlad.

Senatoarea neafiliata Diana Sosoaca a produs un nou moment de circ in timpul dezbaterilor care au avut loc marti, 29 iunie, inainte de votarea motiunii de cenzura depuse de PSD.

Sosoaca a transmis in direct pe pagina de Facebook un moment in care-l surprinde pe Sergiu Vlad, chestorul Camerei Deputatilor ales din partea USR, incercand sa doseasca un sac negru de plastic.

Senatoarea folosise obiectul drept recuzita in timpul discursului in care l-a criticat pe premierul Florin Citu. Momentul filmat de Sosoaca o surprinde pe senatoare imbrancindu-l pe chestor si incercand sa-i indeparteze fortat masca de protectie.

In dialogul dintre cei doi, Sosoaca incearca sa-l convinga pe chestor sa-i inapoieze sacul, in timp ce deputatul refuza.