Detaliile scandalului Șoșoacă - Rai 1. Cum a ajuns jurnalista, întâmpinată cu alune și covrigei, să fie mușcată de mână de soțul senatoarei

Jurnalista italiană Lucia Goracci a formulat o plângere la Secţia 4 de Poliţie din Bucureşti împotriva senatoarei Diana Şoşoacă, susţinând că a fost sechestrată şi că soţul ei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

Goracci se afla în Bucureşti împreună cu o echipă de filmare a postului RAI 1 şi reclamă că incidentul a avut loc în biroul de avocatură al Dianei Şoşoacă. Plângerea a fost formulată luni, după scandalul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, unde soţul senatoarei a fost audiat pentru ultraj.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă”, se arată în plângerea citată de antena3.ro.

Şoşoacă a spus că, dacă nu sunt agreate condiţiile pe care ea le hotărăşte, echipa de televiziune poate să plece. Echipa „a ieşit în hol, dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieşim nicăieri. A spus ulterior soţului să sune la poliţie, după ce a început să ţipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", a mai notat jurnalista Lucia Goracci, care a subliniat că în acel moment a fugit pe scara blocului.

După aproximativ 10 minute, poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braţ, după care a muşcat-o de mână.

„M-a muşcat de mână, apoi am ieşit afară", a adăugat jurnalista.

Ziarul italian La Stampa a scris că Goracci a fost „sechestrată cu echipa Rai în România, după intervievarea senatoarei anti-vaccinare Diana Iovanovici Şoşoacă”.

„Senatoarea, după întrebările adresate de jurnalistă privind gestionarea pandemiei în ţară şi condiţiile din spitale, a blocat echipa şi pe Goracci în biroul său, apoi a chemat poliţia. Goracci, percheziţionată şi bruscată, a fost eliberată împreună cu echipa după 8 ore, graţie intervenţiei ambasadei italiene”, a mai scris publicaţia La Stampa, care a publicat şi imagini din timpul întrevederii.

În relatarea Rai 1 a incidentelor petrecute vineri, jurnalista italiană discută în contradictoriu cu Şoşoacă, după care susţine că a fost închisă de aceasta în biroul din cabinetul de avocatură din Bucureşti, relatează libertatea.ro. La faţa locului ajung poliţiştii, senatoarea le cere acestora să-i scoată pe jurnalişti afară şi să-i percheziţioneze, după care urmează îmbrânceli. La posturile televiziune din România, Şoşoacă a susţinut că ea şi soţul ei au fost cei agresaţi de poliţie.

Senatoarea, iniţial amabilă, s-a arătat deranjată de întrebările primite, apoi a solicitat ajutorul poliţiei, susţinând că echipa de jurnalişti o ameninţă şi a cerut ca jurnaliştii să fie percheziţionaţi şi imaginile înregistrate să fie şterse.

După ce jurnalista şi operatorul care filmează au ieşit pe hol, Şoşoacă a fost filmată în timp ce cheamă poliţia. În cabinet a intrat un bărbat care a dat mâna cu cei de acolo, moment în care jurnalista a profitat de uşa întredeschisă şi a ieşit. A vorbit cu poliţia, timp în care cameramanul şi o altă persoană care a însoţit-o pe Gorraci se aflau în continuare în biroul lui Şoşoacă.

Corespondenta Rai s-a întors cu oamenii legii la cabinetul senatoarei. Imaginile o arată pe jurnalistă în mijlocul unei îmbrânceli, moment în care ea strigă către poliţişti: „Voi nu ne protejaţi! Suntem jurnalişti!”.

Goracci a filmat cu telefonul mobil înaintând în cabinet. „Asta e răpire”, a spus în engleză jurnalista. „Daţi-o afară”, le-a cerut Şoşoacă poliţiştilor, care sunt văzuţi cum o trag de braţe pe jurnalistă, după care încep îmbrâncelile în care intervine şi soţul senatoarei, Silviu Şoşoacă.

În imagini nu se vede ce face acesta, scrie libertatea.ro, dar se aude vocea Dianei Şoşoacă: „Silviu, încetează! Silviu, încetează!” Iar poliţiştii sar să-l imobilizeze. „Păi, voi îl luaţi pe soţul meu?”, se aude Şoşoacă care pare şi ea să o împingă pe jurnalistă. E momentul în care aceasta le spune poliţiştilor: „Nu ne protejaţi! Suntem presă!”. Şoşoacă răspunde: „I dont give a shit you are media” (Nu dau doi bani că sunteţi presa, n.r.).

Totul s-a mutat apoi în scara blocului, unde jurnaliştii au fost opriţi de poliţişti care le-au cerut să se calmeze şi i-au anunţat că îi vor legitima.

Lucia Gorraci are o carieră de mai bine de 20 de ani în jurnalism. A început colaborarea cu Rai în redacţia locală din Sicilia, ca prezentatoare a telejurnalelor. A fost reporter în Orientul Mijlociu, prezentatoare de ştiri, apoi corespondent special în străinătate. În urmă cu opt ani a trecut la canalul de ştiri al grupului media - Rai News24 -, pe post de corespondent internaţional. În august 2021, a fost trimisă la Kabul, după ce talibanii au preluat puterea, relatând operaţiunile de evacuare a refugiaţilor. S-a aflat în ultimul avion de evacuare trimis de guvernul italian, dar s-a întors în Kabul în primele zile ale lunii septembrie.

