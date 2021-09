Diana Șoșoacă condamnă înțelegerea dintre AUR și USRPLUS pentru moțiune: „Nu ieșiți în stradă pentru interesele meschine ale unor neomarxiști”

Senatoarea Diana Şoşoacă a avut o reacție tipică după scandalul din coaliţia de guvernare generat de remanierea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiţiei dar și privind apropierea dintre AUR și USRPLUS pe moțiunea împotriva premierului Cîțu.

Parlamentarul independent spune că dacă USR PLUS vrea sprijinul ei să îl suspende pe preşedintele Iohannis şi să o pună pe ea în funcţia de premier.

„Au pierdut o funcţie şi bani. Ministerul Justiţiei e căpuşat de seriviciile secrete şi nu doar cele românşti. Avem injustiţie nu justiţie. Mă întreb de ce acum Cîţu nu mai e bun, când în urmă cu câteva luni era cel mai bun. Fac un apel la români. Să nu iasă în stradă românii pentru aceşti neomarxişti.

Stelian Ion a făcut avocatura de ruşine. Vor să scoată SIIJ ca să o acopere pe Codruţa Kovesi. Acum fac caz că scot un ministru.

Nu i-am văzut pe reziști ieșind în stradă când românii erau obligați să se vaccineze. Dacă vor sprijinul meu vreau suspendarea lui Iohannis. Numiți-mă pe mine premier și schimbăm tot din Guvern și SIE, SRI", a declarat Șoșoacă la România TV.

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat joi, 2 septembrie, că a discutat deja cu reprezentanții AUR pentru a strânge semnăturile necesare moțiunii de cenzură împotriva premierului Cîțu.

USR PLUS are doar 80 de semnături, pe când, cu AUR, ar avea 122, deci depunerea moțiunii ar fi posibilă.

Ionuț Moșteanu a adăugat că ”ar vrea să nu se ajungă aici”, dar că asta depinde de ”maturitatea politică a lui Florin Cîțu”.

”Așa cum în parlament l-am pus, tot în parlament îl vom da jos. Am discutat cu toate partidele politice despre o posibilă moțiune de cenzură. USR PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text. Aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde de maturitatea politică a lui Florin Cîțu”, a declarat Ionuț Moșteanu.