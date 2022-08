Cum explică Șoșoacă cei 30.000 de euro pe care-i plătește statului silit: ”ANAF ar trebui să mă execute ca pe orice om de rând”

Senatoarea Diana Șoșoacă a reacționat luni, 8 august, după ce Lucian Heiuș, șeful ANAF, a declarat că politicianul este executat silita pentru neplata unor datorii către stat.

Șoșoacă a declarat la Realitatea că sumele respective provin din sancțiuni pentru încălcarea normeleor de protecție anti-COVID care, în urma unei decizii CCR de neconsituționalitate, n-ar mai trebui executate.

”Dacă sunt contribuabil obișnuit, ANAF n-ar trebui să mă execute în calitate de politician, ci ca pe orice om de rând. Suma de 30.000 de euro (pentru care D. Șoșoacă susține că ar fi ajuns în situația de a fi executată silit - N.R.) este valoarea tuturor amenzilor primite in perioada pandemiei, pentru nerespectarea normelor sanitare și nepurtatul măștii.

În februarie, CCR a admis excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și astfel a anulat toate amenzile aplicate potrivit acesteia. În acest moment, ANAF n-are voie să execute aceste amenzi. (...) Eu nu sunt în scandal cu nimeni, mă aflu cu un dosar pe rolul instanțelor, unde am invocat decizia CCR si mai sunt vrei 4 mii de euro (pe lângă suma în litigiu de 30.000 de euro - N.R.), care-mi apar pe ghiseul.ro, am plăți care nu sunt procesate din februarie 2022 asupra veniturilor mele din activitatea de avocat.

Sunt informații false, eu sunt executată in fiecare lună pentru câte o sumă. Mie nu mi-a remis nimeni nicio somație, am aflat prin intermediu băncii. Așa am aflat și că am cont la ANAF (spațiul virtual - N.R). Eu nu am făcut niciodată solicitare pentru așa ceva”, a declarat Șoșoacă, potrivit sursei citate.

Diana Șoșoacă, executată silit

Şeful ANAF, Lucian Heiuş, a vorbit despre datoriile pe care senatorul Diana Şoşoacă le are la bugetul de stat, luni, 8 august, afirmând că aceasta are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic.

În cazul Dianei Şoşoacă a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare şi emiterea unei adrese către Senat prin care i se solicită să i se reţină, aşa cum prevede legea, o treime din indemnizaţie şi că impozitele şi taxele nu au culoare politică, a precizat Lucian Heiuş.