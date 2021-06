Senatoarea Diana Sosoaca a provocat un nou scandal in plenul Parlamentului la dezbaterea moriunii de cenzura impotriva Guvernului Citu. Aceasta a adus mai multi saci negri in care sustine ca s-au aflat mortii de covid si i-a transmis lui Ludovic Orban ca daca-i acorda "2-3 minute il ajut sa scape de domnul Citu".

"Voiam sa ii spun domnului Orban ca daca imi acorda 2 - 3 minute il ajut sa scape de domnul Citu. Am auzit aici de o dictatura care vaa dura cel putin 10 ani. Eu vreau sa il parafrazez pe Caragiale - Ai uitat neica ca e senator Sosoaca, ai uitat neica de senator Sosoaca si o sa iti trag o revolutie de o sa ma pomenesti. Trecand de la umor, ca asta face romanul rade cand e rau, idea este ca aceasta guvernare este inimaginabil de distrugatoare pentru poporul roman. Ma uitam pe GPS sa vad unde sunt autostrazile pe care pot sa le schimb de o sa ma ratacesc prin ele ca sa ajung la Iasi in circumscriptie. Ma uitam sa vad unde este PIB, apropos deficit 9,7% din PIB fata de 3% preconizat. Ma uitam cum bolnavii cronici nu au dreptul nici acum sa intre in spitale sa se trateze. Ma uitam cu 26.000 de oameni au murit, vezi Doamne de COVID, ca sa aflam de la Ministerul Sanatatii ca doar 217 au fost morti de COVID, dar intre timp cei din urma morti, vin acum, vor fi cei dintai, ca sa se mai mareasca un pic numarul de morti", a declarat Diana Sosoaca in plenul reunit al Parlamentului.

Ea a adus la tribuna Parlamentului un sac negru si a explicat ca astfel erau pusi mortii decedati de COVID-19.

"Ma uitam la vaccinare. Eu stiam ca vaccinarea trebuie sa aiba motive medicale. Nu mici, nu mustar, nu trotinete si ar fi trebuit conform legislatiei nationale si internationale sa anuntati poporul roman si mai ales adolescentii si copiii ca aceasta vaccinare are efecte adverse. Cand domnule Citu va uitati in urma pe mainile dumneavoastra si ale intregului Guvern sta sange", a completat Sosoaca.

Dupa ce microfonul senatoarei a fost taiat, aceasta a continuat sa faca scandal si a pus sacul in fata premierului. Dupa ce Florin Citu a mers la microfon pentru replica, Sosoaca a venit dupa el cu sacul.

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a pornit marti, 29 iunie, la ora 14.00, dezbaterea pe prima motiune de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD. Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, ar mai fi nevoie de 18 voturi, in afara de cele ale coalitiei de conjunctura PSD-AUR, pentru ca motiunea sa treaca.