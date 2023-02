Senatoarea Diana Șoșoacă a participat la o recepție la Ambasada Rusiei în România, de unde a făcut o serie nouă de declarații aberante.

Parlamentara aleasă din partea AUR a susținut că Moscova s-ar fi oferit să înapoieze tezaurul României, însă fostul președinte Traian Băsescu ar fi refuzat.

Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea Realitatea Plus. Întrebată de moderatoarea Anca Alexandrescu unde se află, deputata a declarat: „La Ambasada Rusiei, la recepția organizată de Ambasada Rusiei de ziua diplomaților Rusiei. Ca să nu ziceți că mint. Deși nu se face, totuși am solicitat, pentru că v-am promis că voi intra în direct și nu am vrut să vă dezamăgesc, pentru că vă apreciez foarte mult. Și am solicitat să mi se permită să am acest live, deși nu se permite într-o ambasadă. Însă am fost invitată într-o cameră specială pentru transmisii de acest gen și pot să vorbesc cu dumneavoastră”, a afirmat Diana Șoșoacă.

Mai departe, senatoarea a susținut că în urmă cu 18 ani rușii s-ar fi oferit să ofere înapoi României tezaurul, dar s-ar fi opus președintele în funcție.

„Eu am făcut o interpelare. În urmă cu vreo 18 ani, când era domnul Băsescu președinte, cred că atunci era, i s-a oferit României Tezaurul, însă domnul Băsescu l-a refuzat și Ministerul Afacerilor Externe. Și cred că ar trebui să-l întrebați pe domnul Dumitru Prunariu, care era ambasador în Rusia la acel moment. A venit acasă cu această propunere. Drept pentru care, a doua fost destituit din funcția de ambasador. Cred că ar trebui să-l întrebați, pentru că eu am făcut cercetări, am făcut interpelări cu privire la Tezaur. Evident că Federația Rusă l-a reținut, mă rog, atunci era URSS-ul. Să știți că, dacă se pot purta negocieri și avem niște diplomați care să știe să se comporte și să vorbească, și să facă adevărata diplomație, cred că ne putem lua Tezaurul înapoi”, a mai relatat Șoșoacă.