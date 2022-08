Senatoarea Diana Șoșoacă a fost recent executată silit de către ANAF pentru neplata datoriilor la stat. Conform ultimei declarații de avere a politicianului, aceasta deține numeroase terenuri, case și conturi cu mii de euro.

Diana Șoșoacă a fost executată silit în urmă cu câteva zile pentru neplata mai multor taxe către stat. Aceasta are proprire pe conturile bancare și i s-a reținut o treime din indemnizația de senator.

“Doamna Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat şi, din păcate, are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic. În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani şi lansează şi scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei”, a transmis luni, 8 august, directorul ANAF Lucian Heiuș.

În replică Șoșoacă a susținut că datoriile către stat provin din sancțiunile primite pentru încălcarea normelor de protecție anti-COVID și motivează că acestea au fost declarate neconstituționale de către CCR.

Obiecte de artă moștenite

Declarația de avere a Dianei Șoșoacă scoate la iveală o avere consistentă și că n-ar avea probleme să plătească dările către stat. De notat însă că Diana Șoșoacă este printre singurii politicieni care nu a depus declarația de avere în iunie 2022, așa cum au făcut restul parlamentarilor. Astfel, conform ultimei declarații, din decembrie 2021, Șoșoacă deține trei terenuri intravilane și unul agricol, două apartamente în București și o casă de vacanță în Dâmbovița.

Senatoarea deține un Opel Corsa fabricat în 2015 și mai are numeroase obiecte de artă ce valorează aproximativ 5.000 de euro, cu mențiunea că acestea ar fi „din familie”. În conturi, aceasta deține mai multe sume care adună în total în jur de 64.000 de lei.

În ce primesc veniturile, principala sursă a senatoarei a fost salariul de senator, care i-a adus anul trecut aproximativ 140.000 de lei. La această sumă se adaugă și 200.000 de lei obținuți de la propriul cabinet de avocatură, la care în urmă cu un an era angajat și soțul senatoarei, în calitate de secretar.