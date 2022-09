Fotomodelul din naționala României de volei: ”Cu tocuri ajung la 2 metri, mereu dau cu capul de pragul ușii”

Titulară în naționala feminină de volei, calificată recent la Campionatul European, Diana Ariton are o înălțime de 1,90 m și alură de fotomodel. A și cochetat cu prezentările de modă, dar nu i-a plăcut.

”Am primit oferte, dar mi-am seama că nu e pentru mine. Am ajuns să merg un pic pe podium, dar nu. Cred că sunt prea băiețoasă pentru asta. În același timp și feminină, nu știu cum să explic. Dar nu e pentru mine”, a spus Diana Ariton, voleibalistă în naționala României.

Ea adoră însă să se îmbrace în rochie de seară și să poarte tocuri, chiar dacă asta înseamnă să ajungă la o înălțime de peste 2 metri și, uneori, să dea cu capul de pragul de sus al ușii.

”Rochie de seară și tocuri îmi place foarte mult să port. Cu tocuri ajung la 2 metri. Mereu dau cu capul de pragul de sus. Și fără tocuri și cu tocuri”, a menționat sportiva.

Pentru voleiul românesc a fost un an foarte bun. Atât naționala de senioare cât și cea de seniori s-au calificat la turneele finale ale Campionatului European. În plus, fetele au jucat semifinala Golden League, iar băieții au câștigat Silver League, promovând astfel în primul eșalon al Ligii Europene. Totul s-a realizat împreună cu o întinerire a ambelor selecționate, ceea ce înseamnă că voleiul românesc are și viitor.