Într-un nou film documentar intitulat ”Secret of the Oligarch Wives” (Secretul soțiilor oligarhilor”, care fi difuzat pe platforma Paramount+ pe 28 iunie 2022, sunt dezvăluite secrete din viața lui Putin. Astfel, Bill Browder, CEO al firmei Hermitage Capital susține că președintele rus este ”bolnav mintal” și a fost un ”psihopat” încă din copilărie.

Bill Browder a fost la un moment dat, în 2005, cel mai mare investitor străin din Rusia, prin Fondul Hermitage, iar după acel an i s-a interzis intrarea în țară după ce a acuzat funcționarii din domeniul finanțelor de corupție, potrivit IB Times.

”Putin este bolnav, dar nu la modul în care majoritatea oamenilor cred că el este bolnav. Putin este bolnav mintal, dar a fost ca un psihopat încă din copilărie. Boala lui Putin îl face să nu aibă empatie, este lipsit de conștiință, de emoții umane normale, când vine vorba de soarta altor oameni”, a spus Browder.

Bill Browder, om de afaceri britanic de origine american, este una dintre numeroasele persoane care au vorbit despre Putin în noul film documentar de pe Paramount+. Pelicula prezintă și declarații ale soțiilor oligarhilor ruși, care pretind că Putin este un președinte răzbunător, care nu iartă nimic și vede trădare la fiecare pas.

”De câte ori închei un contract cu diavolul (Putin n.a.), vor exista consecințe, dacă faci cu partea întunecată, aceasta va veni să te bântuie mai târziu”, a spus Tatiana Fokina, șoția fondatorului firmei Euroset, Evgheni Chichvarkin.

Documentarul ”Secret of the Oligarch Wives” este produs de See It Now Studios și Blink Films din Statele Unite și are o durată de 90 de minute.

Povestit de Ranvir Singh și avându-i ca producători pe Justine Kershaw, Laura Jones și David McNab, documentarul face portretul lui Vladimir Putin, care este văzut ca ”cel mai periculos bărbat de pe planetă”, spus în mare parte de mai multe femei, conform The Daily Beast.

Sunt două ”soții de oligarhi” ruși evidențiate de acest film – Contesa Alexandra Tolstoi, o rudă îndepărtată a celebrului scriitor Lev Tolstoi, care a petrecut mulți ani alături de Serghei Pugaciov și Tatiana Fokina, nevasta oligarhului Evgheny Chichavarkin.

În ambele cazuri, femeile vorbesc despre răutatea, complexul unui om mic și brutalitatea lui Putin, care sunt apoi completate cu remarci similare din partea văduvei lui Litvinenko, Marina, precum și ale lui Browder. Fokina crede că Putin este dispus să facă orice pentru că este bolnav, lucru ținut în secret la Kremlin.