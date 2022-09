Fostul antrenor al Universității Craiova, Devis Mangia, are probleme în Malta.

Selecționer al naționalei malteze, tehnicianul a fost dat afară din cauza unor acuzații incredibile.

"Devis Mangia a fost eliberat temporar din funcția de selecționer ca urmare a unei plângeri pentru o presupusă abatere de la politicile Federației", este comunicatul Federației din Malta, potrivit sport.ro.

Conform publicației Times of Malta, antrenorul a fost suspendat după ce un jucător al naționalei s-a plâns de o abatere sexuală din partea lui Devis Mangia.

"Am încercat de mai multe ori să obținem o reacție de la antrenorul italian în cursul zilei de marți, dar nu am reușit. Am contactat și jucătorul implicat, care ne-a spus că nu va face mai multe comentarii în momentul de față, iar întrebările trebuie trimise către Federație", a scris publicația malteză.

Devis Mangia este selecționerul Maltei din decembrie 2019, iar între mai 2017 - aprilie 2019 a fost antrenorul Universității Craiova.