Un informator care a predat FBI documente legate de relația Deutsche Bank cu Trump, găsit mort în Los Angeles

Un informator federal și avertizor care a dispărut după ce s-a raportat că a predat mai multe dosare secrete despre Deutsche Bank a fost găsit mort la o școală din Los Angeles în această săptămână, a anunțat poliția din Los Angeles.

Cadavrul lui Valentin Broeksmit, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit luni, 25 aprilie, la liceul Woodrow Wilson cu puțin timp înainte de ora 7.

Documentele medicului legist din Los Angeles nu indică o cauză a morții. Biroul a amânat o constatare preliminară pentru a permite examinări suplimentare și teste toxicologice, potrivit informațiilor publicate joi. Un raport final al medicului legist nu este așteptat până în vară.

Căpitanul de poliție din Los Angeles, Kenneth Cabrera, a declarat pentru Los Angeles Times că autoritățile nu suspectează o crimă, potrivit NBC News.

Broeksmit a fost văzut ultima dată la volanul unui Mini Cooper roșu în după-amiaza zilei de 6 aprilie 2021, pe Riverside Drive și a fost ulterior dat dispărut de rude, a declarat poliția din Los Angeles. Vehiculul său a fost găsit, dar Broeksmit a rămas dispărut.

Potrivit unui profil din 2019 din The New York Times, Broeksmit era un muzician și fiul unui director al Deutsche Bank care s-a sinucis în 2014. După moartea tatălui său, Broeksmit a obținut acces la contul de e-mail al tatălui său și a găsit sute de fișiere legate de bancă, inclusiv procesele verbale ale ședințelor consiliului de administrație, planuri financiare, foi de calcul și prezentări protejate cu parolă, a relatat publicația citată.

Autoritățile federale și de stat cercetau acuzațiile de abatere penală și relația îndelungată a băncii cu fostul președinte Donald Trump.

Potrivit NYT, Broeksmit a furnizat documentele jurnaliștilor și altor persoane, inclusiv Fusion GPS, firma de cercetare legată de un dosar neverificat despre Trump, și anchetatorilor de la biroul FBI din New York.

După o întâlnire cu agenți FBI din Los Angeles, agenția i-a permis lui Broeksmit să se identifice public ca martor cooperant într-o anchetă penală federală.

David Enrich, reporterul NYT care a scris despre caz, a scris marți pe Twitter că Broeksmit a fost un personaj central în cartea sa din 2020, „Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction” și că vestea despre moartea sa este „îngrozitoare”.