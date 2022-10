Rețeta detergentului natural de rufe pe care îl poți face singur acasă. "Apa din mașina de spălat se poate folosi la udarea plantelor"

Într-o perioadă în care prețurile au crescut și toate produsele s-au scumpit, românii sunt preocupați să facă economii.

O româncă a făcut publica metoda prin care obține acasă detergent ecologic pe care îl folosește pentru spălarea rufelor.

"Mulți suntem conștienți de impactul chimicalelor asupra mediului, asupra noastră, mulți caută produse bio din magazin pentru spălat, natura ne dă soluții prin plante care conțin substanța saponina.

Am citit în mai multe limbi despre produse naturale de spălat rufe. Am dat de castane și iederă ce se folosesc ca atare, culese proaspete, unii prepară săpun din ele.

Mai pe toate gardurile este iederă, dacă nu ai tu, are vecinul.

Dacă folosești aceste produse, apa din mașina de spălat se poate folosi la udarea plantelor.

Am adunat 10 frunze mari, mai bătrâne, am pus într-un săculeț de spălat și am băgat în mașină de spălat.

O dată am folosit la rufe negre, la 40°, a doua oară după uscarea frunzelor, la rufe deschise la culoare, diferite materiale 60°. Am fost mulțumită de rezultat, doar un tricou alb cu urme de transpirație a rămas cu pată.

Deoarece mașina mea e pe mod economic funcționează cu foarte puțină apă, am mai adăugat vreo 6 l, până să apară la geam. Apa a făcut spumă, rezultatul a fost unul bun.

Daca ai și tu iederă, culege și fă o încercare", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Cum se obține detergentul făcut în casă

În comentarii au fost publicate mai multe metode.

"500 g săpun ras în scame. Sau 2 cuburi săpun rase pe răzătoarea mare. Se dizolvă în 2 l apă complet. Cînd începe să fiarbă dat la o parte. 1 pahar detergent vase, 1 l oțet, 1 pahar bicarbonat dizolvat în apă, amestecate toate.

Dacă aveți haine pătate, un căpăcel sodă caustica dizolvat în apă rece. Lăsați toată noaptea în lighean. Dimineața se mai adaugă apă, se mestecă cu batidora. Dacă nu aveți, amestecați bine când este încă cald. Cel mai bine se amestecă în bidon de plastic, îl umpli cam jumate cu săpun, completezi cu apă, nu plină de tot, și zbați bine sticla.

După, pui în alt recipient de plastic, cum vrei. Din 500 g săpun și restul de ingrediente vă ies în jur de 18, 20 l. Folosești o doză normală, ca la detergent lichid cumpărat și în apă rece și la program scurt.încercați.

Pentru parfum pun un pahar săpun lichid cumpărat sau ulei în picături de lavandă sau lămâie, de care vrei. Eu îi pun frunze de rozmarin și lavandă cât se dizolvă săpunul. După le scot."

"Detergent de rufe din iederă

60 de frunze de iederă sau mai multe dacă doriți și mai concentrat.

1 litru de apă.

Frunzele se clătesc bine, se taie cu o foarfecă și se lasă la fiert până fierb. Când ajung la punctul de fierbere se pune capacul și se mai lasă timp de 20 minute. După aceea se lasă deoparte timp de 8-12 h, după care se strecoară și se păstrează la rece. Unele persoane adaugă 15-20 de picături de ulei esențial, însă nu este obligatoriu.

Ambele variante pot fi folosite pentru rufe albe, sensibile, lână, colorate. Se folosesc aproximativ 100 – 150 ml pentru fiecare tură de spălare."

"30 de frunze mari iederă se fierb în 1 l apă. Se lasă să stea până dimineață următoare. Se strecoară, se pune în sticlă și se folosesc 100 ml la un spălat! Super!"

"Cu cât mai multe frunze cu atât concentrația e mai puternică. Am folosit cam 100 frunze la 1L apă."

"Nu știam că am detergent în curte"

"Ieri am aruncat și eu o pubelă de astfel de detergent."

"Și eu am făcut detergent de iederă, spală f bine rufe albe la 60 grade. Doar că trebuie făcută fiertură din frunze apoi lăsat la macerat peste noapte și apoi folosit la mașina de spălat. Cam 300 ml detergent lichid la o cuvă de haine."

"Nu mai cumpăr detergent, am o iederă foarte mare și chiar voiam să o tund. O să încerc să fac si eu."

"Aveți grijă totuși, sunt mai multe specii de iederă, unele otrăvitoare; sunt persoane alergice, sau care pot dezvoltă alergii la tipul acesta de plantă - nu credeți chiar tot ce produce youtube și alți binevoitori cu sfaturi gratis"