Europa poate fi vizitată în orice anotimp, însă mulți turiști vor descoperi că toamna este cu adevărat anotimpul ideal deoarece vine cu multe avantaje.

După ce sezonul estival se termină, străzile se golesc, iar viața localnicilor își reia cursul obișnuit. Toamna veți găsi cele mai bune prețuri la hoteluri, nu veți mai sta la cozi interminabile la obiectivele turistice și la diverse activități, veți găsi locuri libere la mai toate restaurantele și nu veți avea parte de aglomerația caracteristică verii, potrivit europeanbestdestinations.com.

O explozie de gusturi și culori, locul ideal pentru a sărbători începutul toamnei alături de prieteni la un pahar cu vin și pentru a descoperi bucătăria locală.

Tradiționalul festival de toamnă de la Lugano revine, dând viață străzilor și piețelor din centrul vechi al orașului. Timp de trei zile, în prima săptămână a lunii octombrie, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria locală și vor putea încerca vinuri excelente din Ticino.

De asemenea, nu trebuie ratată piața de toamnă care vinde produse alimentare locale.

Beautiful Lugano Switzerland

