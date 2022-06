Destinații de top pentru city break-uri în 2022. Ce au votat turiștii FOTO

Ar fi ideal să avem două concedii pe an, a câte șase luni fiecare, dar uneori viața cotidiană este atât de agitată, încât nu ne putem bucura decât de câteva zile legate, numai bune pentru o escapadă rapidă pe continent.

Peste jumătate de milion de călători din 182 de țări au votat cele mai bune destinații europene din 2022, ideale pentru un city break, potrivit europeanbestdestinations.com.

Ljubljana este un oraș perfect pentru persoanele curioase, dornice să se aventureze. Capitala verde a Sloveniei atrage turiștii înfometați de cultură, artă, divertisment și spații verzi mari, oferind o atmosferă relaxantă.

Ljubljana a optat pentru un centru istoric pietonal cu mult înainte ca trendul să fie adoptat pe scară largă în Europa.

Prima vizită cu siguranță nu va fi ultima. Farmecul autentic al Ljubljanei determină turiștii să revină pentru cultura minunată, bucătăria extraordinară și viața plină de diversitate a orașului.

Denumită și capitala soarelui, Marbella este destinația preferată pentru turiștii ce caută relaxare, cumpărături, hoteluri și restaurante rafinate, golf, activități în aer liber și sport pentru vacanțe de neuitat.

Marbella atrage mai mult ca oricând nomazi digitali, pasionați de sport, gurmanzi, dar și companii și investitori. Marbella dezvoltă un turism durabil și responsabil de foarte înaltă calitate și este un exemplu de bună practică la nivel european.

Puteți să vă încărcați bateriile pe plaja Puerto Banus. La prânz, răsfățați-vă papilele gustative într-un restaurant cu stele Michelin sau un bar tapas din centrul istoric al orașului Marbella. Aleile autentice cu mii de flori sunt semnătura acestei destinații.

Fiind soare pe tot parcursul anului, este un paradis pentru sporturile în aer liber.

