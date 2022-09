Câți soldați recunoaște oficial Rusia că a pierdut în Ucraina. Familia fiecărui mort ar primi despăgubiri de 120.000 de euro

Omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat în exil din cauza represaliilor regimului Putin, a publicat un document despre care afirmă că a fost scurs din Ministerul de Finanțe al Rusiei.

Potrivit actului, statul rus a acordat familiilor soldaților decedați în Ucraina despăgubiri în valoare totală de 361,4 miliarde de ruble, echivalentul a 5,9 miliarde de euro.

"Pentru fiecare soldat căzut, sunt acordate 7,4 milioane de ruble (n.r. - aproximativ 120.000 de euro). În total, aceasta dă 48.759 de morți confirmați. Soldații dispăruți și DPR (Republica Populară Donețk) + LLR (Luhansk) nu sunt numărați", afirmă Hodorkovski într-o postare pe Twitter.

Bilanțul este valabil până la data de 28 august 2002. Ulterior acestei date, Rusia a suferit pierderi grele în țara invadată ilegal, concomitent cu declanșarea contraofensivei de către armata ucraineană.

