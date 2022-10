Momente dramatice la Lîman, în Donețk. Trupuri de copii și soldați ucraineni găsite într-o groapă comună

Autoritățile ucrainene au anunțat că au exhumat primele 20 de cadavre de civili, inclusiv copii, descoperite recent într-un cimitir proaspăt săpat în apropierea orașului Lîman, regiunea Donețk.

Șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Ihor Klymenko, a dezvăluit că trupurile neînsuflețite a 200 de civili au fost găsite în cimitirul respectiv, potrivithttps://www.ukrinform.net/rubric-ato/3589335-first-20-bodies-exhumed-in-lyman-children-among-them.html Ukrinform.

The exhumation is being carried out in two places – about 200 civilians, including children, are buried in the first.

The second burial site is a mass grave of the #AFU military.

