Mai mulți foști membri AUR au dat în judecată partidul, acuzând că statutul pe baza căruia au fost dați afară din formațiune a fost unul ilegal și că astfel ar fi încălcată legea de funcționare a partidelor.

Printre cei care au dat în judecată partidul se numără și deputatul Ciprian Ciubuc, care explică pentru Ziare.com că înainte de a fi exclus, gruparea din jurul lui George Simion ar fi trimis pe grupurile de WhatsApp ale partidului o îndemnare către membri pentru a-i cere demisia. În mesaj era trecut și numărul de telefon al deputatului.

„În momentul în care Dănuț Aelenei a ieșit la tribună și și-a anunțat demisia, m-am apropiat de el să-l felicit pentru curaj. Seara, pe toate grupurile Whatsapp din țară unde sunt membri AUR a fost lansat un mesaj > Văzând acest mesaj care s-a dat public către 2.000 de grupuri de grupuri, m-am supărat și am ieșit într-un live în care am ajuns să-l critic pe George Simion și să dezvălui ce se întâmplă în AUR. Acest video a fost raportat de peste 55.000 de troli și a fost șters, mi-a fost blocată pagina timp de cinci zile”, susține Ciubuc pentru Ziare.com

„Rebelii” din AUR au fost neutralizați imediat

După ce a fost exclus din AUR de către conducerea partidului, Ciubuc a contestat decizia la Tribunal, motivând că acesta a fost dat afară pe baza noului statut al partidului, care nu ar fi intrat în vigoare. Conform deputatului, deși statutul AUR a fost votat după congresul din 27 martie, această modificare nu a intrat încă în legalitate după ce a fost depusă la Tribunal. Dovadă în acest sens sunt mai multe documente care apar semnate de atât George Simion cât și Claudiu Târziu, amândoi în calitate de copreședinți, deși primul a fost ales la congres președinte deplin.

Deciziile AUR sunt semnate de Simion și Târziu în calitate de copreședinți deși primul a fost votat președinte deplin

„Asta înseamnă că după congres ei au semnat acte care contravin legii partidelor. Orice partid care nu funcționează după Legea partidului și nu respectă propriul statut poate fi desființat. Obiectivul meu este să demonstrez în instanță că am fost exclus nestatutar. Practic nici măcar conform statutului nu mi s-a dat dreptul la apărare. Nu s-a respectat statutul vechi, ei au aplicat statutul nou, unde azi, după congres, paradoxul e că ei azi semnează acte în calitate de copreședinți. Au semnat decizii de excludere pe 30 mai, ceea ce demonstrează că noul statut nu a fost implementat. Ceea ce demonstrează că congresul a fost o mizerie și o mare păcăleală. Am contestat decizia mea de excludere pe baza noului statut în condițiile în care el nu a fost aprobat de Tribunal. Consider că dacă voi demonstra în instanță că acest congres a fost ilegal organizat, cu siguranță îi va afecta imaginea acestui politruc politic George Simion”, afirmă Ciubuc.

Statutul a fost votat netransparent și fără dezbatere

Deputatul a dezvăluit într-un interviu pentru Ziare.com că modificarea statutului AUR a avut loc cu o lună înainte de congres când George Simion i-ar fi chemat pe aleșii AUR unul câte unul în biroul său, iar sub presiunea unor camere de filmat i-ar fi pus să semneze mai multe documente.

„George Simion, la presiunea a două camere de vederi, a chemat toți deputații în biroul său în Parlament, eu fiind secretar, și i-a pus să semneze modificarea statutului unu la unu, fără a fi dezbătut statutul nou și fără a fi prezentate modificările în noul statut.

Ni s-a cerut să semnăm trei acte. Primul act de convocare la congres, că am fost prezenți la ședința din 27, asta se întâmpla pe 22 februarie. Adică fiecare deputat era invitat unu la unu cu George Simion într-o ședință și era obligat să semneze trei acte. Primul că suntem de acord cu congresul pe 27 și că am fost prezenți la această ședință a CNC, al doilea că suntem de acord cu modificările statutului și al treilea că suntem de acord să fie președintele partidului”, afirmă parlamentarul.