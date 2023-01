Furtunile din ultimele zile din municipiul Constanța au adus pe plajele de pe litoral numeroase deșeuri și gunoaie abandonate de turiști, măturate mai apoi de către mare.

În ultimele două zile, municipiul Constanța s-a aflat de mai multe ori sub atenționare de cod Galben de vânt puternic, cu rafale care au suflat până la 60 de km/h. Din cauza curenților marini, plajele de la mal au fost inundate cu zeci de gunoaie.

„Plaja înălțată cu înnisiparea la vântul de vest care a fost la sfârșitul verii a aruncat tot ce înseamnă plastice în mare. Marea adâncită tot ca urmare a înnisipării a acumulat aceste plastice și cu ocazia brizanților generați de furtună, adică a valurilor care au răscolit fundul mării, au aruncat o mulțime de plastice pe mal”, a declarat Adrian Bîlbă, biolog, pentru Doborogea TV.

La mal au fost aduse o grămadă de PET-uri şi alte resturi menajere. Cele mai multe deșeuri sunt din plastic. Pe plajele din stațiunea Mamaia și Constanța, specialiștii susțin că la fiecare 100 de metri de plajă întâlnim peste 600 de deșeuri.

„În anul 2021, în februarie am început monitorizarea de iarnă, iar atunci a fost primul an în care am înregistrat mai multe deșeuri decât în sesiunea din primăvară de pe patru sectoare, iar atunci cantitatea a fost de aproximativ 6.000 de deșeuri în condițiile în care în luna aprilie am avut undeva la 5.000”, a declarat Angelica PAIU, proiect manager ONG „Mare Nostrum”, pentru sursa citată.

Impactul asupra mediului este unul atât socio-economic pentru că vorbim de plaje turistice, de zone în care oamenii își desfășoară activitatea, cât și unul la nivelul biotei. Biologii marini susțin că multe dintre vietățile marine înghit plasticul și ajung apoi să moară de foame pentru că nu-l pot digera. Plasticul ucide mai mult de 1,1 milioane de păsări marine și animale în fiecare an, arată unele date statistice.

„Mare parte din plastice sunt mărunțite tot de valuri și ajung în corpul peștilor, nevertebratelor marine pe care le vom consuma în perioada următoare”, a a mai adăugat Adrian Bîlbă.

Conform ONG-ului „Mare Nostrum”, care monitorizează anual gunoaiele de pe litoralul românesc, volumul de deșeuri se află în scădere.

„Am observat o descreștere sau o micșorare a dimensiunii deșeurilor pe care le colectăm. Deci, cumva trendul se schimbă odată în direcția dimensiunii deșeurilor, dar și a cantității implicit”, a relatat Marian Paiu, director executiv ONG „Mare Nostrum”.

În urma monitorizărilor făcute de voluntarii de mediu, anul trecut Plaja din Constanța s-a dovedit a fi cea mai murdară, cu aproape 2.000 de deșeuri strânse, urmată de cea din Saturn și Corbu. Un studiu european arată că Marea Neagră conţine, după Marea Mediterană, cele mai multe deşeuri marine din Uniunea Europeană.

VIDEO Litoral TV / Youtube