Descoperire epocală a cercetătorilor de la MIT: Viață extraterestră pe planeta Venus VIDEO

O echipă de cercetători de la Institutul de Tehnologie Massachusetts (MIT) și de la Universitatea Cambridge a făcut o descoperire extraordinară, care a impresionat lumea științifică. Ei au anunțat în studiul lor că ”viața își creează propriul mediu” pe planeta Venus, aflată la 47 de milioane de kilometri de Pământ.

Astronomii au precizat faptul că acidul sulfuric ar putea fi neutralizat de prezența amoniacului, despre care ei bănuiesc că este prezent în atmosfera planetei datorită misiunilor sondelor spațiale Venera 8 și Pioneer Venus din anii ’70, potrivit Futurism.

Amoniacul ar declanșa un lung șir de reacții chimice, care ar transforma norii lui Venus într-un loc primitor. În lucrarea cercetătorilor William Bains, Janusz Perkowskilor, Sara Seager, toți de la MIT din Statele Unite și Paul Rimmer de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, se arată că ”viața și-ar putea crea propriul mediu pe Venus”.

”Modelul nostru prezice că norii sunt mai locuibili decât se credea anterior și pot fi locuiți”, au spus oamenii de știință.

Gazul de amoniac ar putea fi rezultatul unor procese bilogice, sugerează autoriii, în loc de fulgere sau erupții vulcanice, așa cum se sugerase în cercetările anterioare.

”Există medii foarte acide și pe Pământ, în care viața există, dar nu seamănă deloc cu mediul de pe Venus, cu excepția cazului în care viața neutralizează aceste picături din nori”, a spus Sara Seager, co-autoare a studiului.

Este o concluzie intrigantă, iar trimiterea unei sonde spațiale de pe Pământ către Venus și care ar pătrunde în atmosfera planetei, ar putea confirma teoria.