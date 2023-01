Deputatul exclus din AUR după ce și-a agresat soția: Este o execuţie în stil Troţki - Stalin

Deputatul Dumitru Viorel Focşa, care a fost exclus din AUR, după ce şi-a agresat soţia, a declarat pentru News.ro că nu va demisiona din Parlament, aşa cum i-a cerut conducerea partidului, precizând că ar fi făcut acest lucru dacă ancheta penală ar fi arătat că este vinovat de acuzaţiile care i se aduc, menţionând că Juriul de Onoare al Alianţei pentru Unirea Românilor a luat o decizie înaintea anchetei organelor de cercetare.

El a mai declarat că nu vede bine direcţia în care se îndreaptă AUR, precizând că decizia de excludere a fost “o execuţie în stil Troţki – Stalin”.

Dumitru Viorel Focşa a declarat, duminică, pentru News.ro, că a avut parte de un linşaj mediatic.

“Logica mea era, când am spus că voi demisiona din Parlament să aşteptăm rezultatele anchetei. Juriul trebuia să ia o decizie, dar a luat-o înaintea demarării procedurii de cercetare penală. În acel juriu este o persoană care, din câte se aude, va candida pe listele de Constanţa, la alegerile parlamentare. Nu doresc să îi dau numele. A fost un linşaj mediatic. E regretabil. A fost vina mea că m-am dedicat, şapte din şapte, am muncit pentru partid, nu am avut viaţă de familie şi s-au adunat frustrări în casă”, a afirmat Dumitru Viorel Focşa.

El a fost întrebat dacă ia în calcul să atace în instanţa decizia de excludere din partid.

“Nu mă gândesc la asta pentru că dacă s-a dorit mai mult dobândirea unui procent sau două pentru imaginea partidului şi s-a călcat în picioare munca mea înseamnă că meritocraţia despre care se vorbeşte în interior este pură demagogie. Nu îmi doresc dragoste cu forţa. Eu nu văd bine încotro se îndreaptă AUR. Dacă politica în AUR este făcută doar după goana după imagine şi nu se respectă nişte valori, nişte principii din societatea noastră, cum este Justiţia, şi facem justiţie la televizor…”, a precizat fostul deputat AUR.

El crede că excluderea sa din partid a fost o execuţie în stil Troţki – Stalin.

“Sunt conştient că am deranjat foarte multe persoane, nu mai zic în exteriorul partidului. Este o execuţie în stil Troţki - Stalin, din câtă istorie cunosc eu. Să nu credeţi că toţi din partid suntem prieteni între noi, este luptă pentru putere ca în orice adunătură de oameni. Sperăm să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu prea mult. Îmi pare rău pentru incident”, a mai afirmat Dumitru Viorel Focşa.

”Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis sâmbătă să îl excludă pe Dumitru Viorel Focşa din partid, după ce acesta şi-a agresat fizic soţia în timpul unui scandal casnic. Ancheta internă întreprinsă de Juriul de Onoare al Alianţei pentru Unirea Românilor a stabilit că acuzaţiile apărute în spaţiul public în urma scandalului declanşat la domiciliul familiei Focşa se confirmă”, a anunţat formaţiunea.

Conform AUR, gestul comis de deputatul Dumitru Viorel Focşa este incompatibil cu calitatea de membru de partid şi cu demnitatea de parlamentar.

Alianţa pentru Unirea Românilor îi cere public deputatului Focşa să îşi respecte angajamentul asumat şi să îşi depună mandatul de parlamentar, ca urmare a sancţiunii primite pe linie de partid.

Ulterior, Focşa a scris pe Facebook că tensiunile din căsnicie au venit pe fondul dedicării sale totale în cariera politică. El se declară dispus să iniţieze o dezbatere despre violenţa în familiile româneşti, ”conştientizând greşeala făcută”.Focşa critică planul european de acţiune împotriva violenţei domestice, despre care afirmă că e ”presărat cu idei radicale, din spectrul ideologiei de gen”, ”ceea ce nu arată decât că elitele europene nu doresc cu adevărat eradicarea acestui fenomen”.

”E timpul să lăsăm deoparte demagogia în favoarea unei dezbateri sincere şi generarea de soluţii relevante pentru stoparea violenţei din familiile noastre. Căsnicia mea a fost afectată de violenţă, de aceea lăsaţi-mă să mă dedic acestei cauze din poziţia de parlamentar”, conchide deputatul în mesajul postat pe Facebook.