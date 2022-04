Rușii susțin că au distrus un depozit de muniție din centrul Ucrainei

Forţele ruse au distrus un depozit de muniţii de la Baza Aeriană Myrhorod din centrul Ucrainei, a informat, sâmbătă, agenţia de presă rusă Interfax, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Un avion de luptă MiG-29 al forţelor aeriene ucrainene şi un elicopter Mi-8 au fost, de asemenea, distruse în atacul asupra bazei din regiunea Poltava, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konaşenkov.

Două persoane au fost rănite în urma atacului, potrivit lui Dmitro Lunin, şeful administraţiei regionale.

Two people were injured as a result of the attack, Dmytro Lunin, Head of Oblast Administration#StopRussia #ProtectUASky pic.twitter.com/pIM4ga9STF— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 9, 2022