Trucuri ca să scapi de dependența de zahăr. Nutriționist: ”Dulcele e primul gust pe care oamenii îl preferă încă de la naștere”

Dependența de zahăr reprezintă o problemă cu care se confruntă un număr foarte mare în zilele noastre. Zahărul nu se găsește nu doar în deserturi, ci și în pâine, mezeluri sau alte astfel de alimente neașteptate.

Consumul de zahăr în exces duce la acumularea de kilograme, dar și la la apariția unor afecțiuni de sănătate grave. Nutriționistul Gianluca Mech dezvăluie cinci metode care ne pot ajuta să scăpăm de dependența de zahăr.

„Zahărul se regăsește peste tot în prezent. Ceea ce trebuie să știm este că el provoacă dependență. Cu cât îl consumăm, cu atât vom simți nevoia să consumăm mai mult. Ajungem astfel să ne confruntăm cu stări de anxietate și să nu mai avem efectiv voință să renunțăm la dulciuri”, explică nutriționistul Gianluca Mech.

De ce ne e poftă de dulce?

„Dulcele este primul gust pe care oamenii îl preferă încă de la naștere. Carbohidrații stimulează eliberarea serotoninei, cunoscută și sub numele de hormonul fericirii. Zahărul este un carbohidrat, dar trebuie să știm că acești carbohidrați există și sub alte forme. Cereale integrale, fructe și legume care conțin fibre și alți nutrienți de care organismul are nevoie.

Gustul zahărului ne face corpul să elibereze de asemenea endorfine, oferindu-ne senzația de calm și relaxare. Ca un fel de drog. Adevărata problemă nu este atunci când ne răsfățăm cu un dulce din când în când, ci atunci când exagerăm. Și e foarte ușor să exagerăm acum, când zahărul adăugat se regăsește în multe alimente procesate, inclusiv pâine, iaurt, sucuri, mezeluri sau sosuri”, adaugă nutriționistul Gianluca Mech.

Alternative sănătoase pentru a-ți satisface pofta de dulce

Mâncăm fructe în loc de dulciuri, dar în cantități mici

„Când oamenii simt pofta de zahăr, apelează în general la alimente bogate în grăsimi și zahăr, cum ar fi ciocolata. Încercați totuși să renunțați la acest obicei și să alegeți o porție de fructe. Fructele sunt în mod natural dulci, dar conțin și o mulțime de compuși și fibre benefice din plante, fiind astfel sănătoase pentru organism. Pentru început, alegeți fructe ceva mai dulci, precum mango sau struguri. Iar dacă vă este și foame, puteți transforma gustarea în ceva mai sățios punând fructele în iaurt natural”, recomandă nutriționistul Gianluca Mech.

Ciocolată neagră în locul celei cu lapte și umplutură

„După cum spuneam, ciocolata este alimentul la care oamenii recurg cel mai des atunci când simt poftă de ceva dulce. În acest caz, poți alege varianta mai sănătoasă: ciocolata neagră. Ce înseamnă ciocolată neagră? Variante cu peste 70% cacao. Ea conține și compuși vegetali sănătoși cunoscuți sub numele de polifenoli (antioxidanți). Cu toate acestea, la fel ca ciocolata obișnuită, ciocolata neagră conține zahăr și grăsimi, așa că cel mai bine este să vă limitați la câteva pătrățele pentru a vă satisface pofta”, adaugă nutriționistul Gianluca Mech.

Semințe de chia

„Semințele de chia sunt o sursă bună de mulți nutrienți importanți, inclusiv acizi grași omega-3, fibre alimentare solubile și unii compuși vegetali sănătoși. Sunt, de asemenea, versatile, așa că dacă doriți un desert care să vă satisfacă pofta de dulce, puteți încerca să faceți o budincă de chia cu fructe, cacao și puțină miere”, declară nutriționistul Gianluca Mech.

Cartofi dulci

„Cartofii dulci sunt hrănitori, dulci și foarte sățioși. Conțin în mare parte carbohidrați, dar și fibre și o serie de vitamine și minerale, inclusiv vitamina A, vitamina C și potasiu. Unii oameni au pofta de zahăr pentru că nu mănâncă suficient pe parcursul zilei. Includerea unei surse de carbohidrați, cum ar fi cartofii dulci, în alimentație poate combate acest lucru, adăugând calorii făcând mesele să fie mai echilibrate, oferind în același timp gustul dulce”, mai spune nutriționistul Gianluca Mech (www.gianlucamech.com.ro).

Prune uscate

„Sunt pline de fibre și nutrienți și au un gust foarte dulce. Aceasta înseamnă că le puteți folosi ca o alternativă sănătoasă la bomboane. Conținutul lor ridicat de fibre și sorbitolul natural pot ajuta la ameliorarea constipației. Sorbitolul este un alcool zaharat natural care are un gust dulce, dar este absorbit lent în intestin. Nu consumați însă în exces fructe uscate, niciodată! Totul cu moderație”, este recomandarea nutriționistului.