Uniunea Europeană face demersuri în regim de urgență pentru tăia dependența de gazul rusesc, în condițiile în care Gazprom tocmai a invocat ”forța majoră” și a sistat furnizarea gazului pentru cel puțin trei mari clienți europeni.

Șefa Comisiei Europene s-a deplasat luni, 18 iulie, în Azerbaidjan pentru a semna un memorandum referitor la contractarea de cantități suplimentare de gaz metan.

„UE și Azerbaidjan negociază și un nou acord cuprinzător, care va permite o cooperare consolidată într-o serie largă de sectoare, inclusiv diversificarea economică, investițiile, comerțul și valorificarea la maximum a potențialului societății civile, evidențiind totodată importanța drepturilor omului și a statului de drept. În urma vizitei de astăzi de la Baku, Consiliul de Cooperare UE-Azerbaidjan se va întruni pe 19 iulie la Bruxelles pentru a analiza relațiile generale și a discuta despre posibile domenii de interes reciproc pentru cooperare în viitor”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Ursula vor der Leyen a postat pe Twitter un mesaj pentru a încerca să evidențieze importanța întâlnirii de la Baku.

„Sunt în Azerbaidjan pentru a semna un nou acord. Obiectivul nostru: dublarea livrărilor de gaze din Azerbaidjan în UE în câţiva ani. Această ţară va fi un partener esenţial pentru securitatea aprovizionării noastre şi pe calea neutralităţii climatice”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Memorandumul care va fi votat marți, 19 iulie, la nivelul Uniunii Europene are ca miză creșterea rapidă și cu un volum foarte mare a gazului metan livrat spre Europa pe coridorul sudic. Înțelegerea vizează ca, până în 2027, să poată fi livrați din Azerbaidjan minimum 20 de miliarde de metri cubi anual către UE.

„Acest aspect va contribui la obiectivele de diversificare cuprinse în planul REPowerEU și va ajuta Europa să pună capăt dependenței de gazul rusesc. În baza cooperării consolidate din domeniul energiei, Azerbaidjanul deja își majorează livrările de gaze naturale către UE, de la 8,1 miliarde de metri cubi în 2021 la un volum estimat de 12 miliarde de metri cubi în 2022”, adaugă Comisia Europeană.

Amenințările cu întreruperea gazului metan au devenit politică curentă pentru Rusia în ultimele zile. Mai mulți analiști și lideri politici europeni se arată convinși că Gazprom va invoca diverse motive pentru a sista livrările până la venirea sezonului rece.

Olivier Blanchard, fost economist-șef al FMI și unul dintre cei mai respectați experți la nivel mondial, spune că, dacă Putin are într-adevăr de gând să folosească arma gazului, o va face în vara anului 2022. Este de așteptat ca Europa să găsească soluții de avarie pentru a se detașa masiv de gazul rusesc începând din 2023.

