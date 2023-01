O mamă din Sibiu și-a strigat durerea pe scenă: "Copilul meu este dependent. Nu știu ce să mai fac" VIDEO

O femeie din Sibiu, mamă a unei fete care este dependentă de droguri, și-a strigat durerea în fața polițiștilor, politicienilor, autorităților, medicilor, psihologilor și profesorilor prezenți în sală la o conferință organizată la Centrul Cultural Ion Besoiu, disperată că nu își poate ajuta copilul.

Conferința cu titlul Your Extraordinary Success without Drugs ”Da vieții, fără droguri” a avut loc joi seară și a fost organizată de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică), potrivit Turnul Sfatului.

Deși intervenția ei nu era planificată, femeia s-a ridicat și a cerut permisiunea să vorbească. Ea a spus că fata ei este dependentă de amfetamine și a arătat că România anului 2023 este neputincioasă în fața drogurilor. Spitalele de psihiatrie nu sunt pregătite, personalul medical este depășit, terapeuți nu sunt, legile din țara noastră îi încorsetează mai mult șansele decât să o ajute, nu există centre pentru minori, a spus femeia.

”Sunt aici, în sală, oameni care mă cunosc. Mă lupt cu asta de un an de zile. Copilul meu este dependent. Acum este cu tatăl ei în cameră, închisă în casă, de frică să nu iasă și să ia droguri. Acum trei zile am fost internată cu ea în spital, legată de pat, sedată, ca să reziste, pentru că nu am putut să rămân cu ea. Sunt la capătul puterilor”, și-a început femeia povestea, cu ochii în lacrimi.

Ea a declarat că a încercat tot, tratamente psihiatrice, internări în spital, terapii, dar nimic nu funcționează. Fata este violentă, distruge tot în casă și se distruge pe ea. În trecut, a fost un copil minunat, cu note foarte bune, foarte talentată și inteligentă, a mai spus femeia.

”Inteligența probabil că a fost unul dintre motive. Încercarea de a epata, de a încerca lucruri noi, de a atrage atenția. Problema este că nu am găsit soluții și de aceea sunt aici. Tratamentul psihiatric nu ne-a ajutat, spitalele de psihiatrie nu sunt pregătite. În Spitalul de Psihiatrie am fost internată de două ori, aici, la Sibiu. Am stat cu ea acolo, asistentele sunt depășite, terapeuți nu sunt, medicii ca să poată să-i susțină și să-i stăpânească îi sedează. Nu au de ales, sunt de acord, dar de data aceasta fiicei mele i s-au dat niște medicamente foarte puternice care puteau să-i facă și mai rău, poate, dar nu aveau de ales. Asta este țara. Atât se poate la acest moment pentru că legislația nu permite mai mult”, a mai povestit femeia.

Mama fetei a ridicat și problema lipsei centrelor pentru minori. Există doar o organizație care funcționează în București și în alte trei, patru locuri din țară, însă acolo copilul trebuie să vrea să meargă, altfel nu poate fi ținut.

”Fiica mea a stat două săptămâni acolo. Este un program extrordinar acolo care durează nouă luni, dar dacă nu vrea, nu se poate. În spitale timpul este limitat. Poți sta o săptămână sau două, pentru că nu pot face față. Efectiv nu pot face față. Dacă sunt probleme asemănătoare fiicei mele nu pot face față. Terapeuți nu există. Ești ținut pe medicație ca să atenueze situația de criză doar, nu ca să vindece”, a mai spus femeia.

Ea a mai spus că nu este convinsă că tratamentul medicamentos ajută. Dacă în prima jumătate de an nu i-a dat medicamente, în cea de-a doua jumătate a ales să încerce, dar spune că situația copilei nu s-a îmbunătățit deloc.

Ultima dată, a fost nevoită să apeleze și la poliție pentru a-și duce fiica la spital.

”Am chemat poliția, a fost dusă la spital, a fost legată. Ultimele dăți a fost foarte rău, crizele au fost din ce în ce mai mari. În stresul în care eram am uitat să le spun că s-ar putea să aibă la ea. Am sunat și am rugat să verifice. A fost controlată și s-a găsit un plic de droguri. Nu știu ce se va întâmpla, dar nici nu știu ce să mai fac.”

Femeia spune că nu are ajutor în țară, chiar dacă toți au încercat să o ajute cu cât au putut.

”Legislața nu permite să se deschidă centre pentru minori unde să poată fi ajutați, nu numai sedați. Să li se dea terapie, să li se facă terapie prin artă, terapie ocupațională, să fie ținuți, împotriva voinței lor, pentru că sunt minori, nu au discernământ. Pe un adult aș putea să-l condamn pentru că începe să ia droguri, pentru că are discernământ, dar ei nu au dezvoltat cortexul prefontal. Nu știu să anticipeze consecințele. Intră în nebunia asta și nu știu ce-i așteaptă. Pe lângă ei venim noi, familia și suntem codependenți alături de ei. Suferim la fel de mult ca ei”

Mama fetei s-a declarat disperată și a spus că singura soluție pe care o vede este să plece în străinătate, dar se teme că și acest lucru va fi dificil pentru că fata sa se va împotrivi.

”Vreau să întreb, să încerc, ce soluții să găsesc aici, în țară?”, a încheiat mama din Sibiu.