3 lucruri pe care nu le știam despre implanturile dentare, dar le-am învățat de la Dental West

Până nu de mult, credeam că implanturile dentare sunt ceva la care trebuie să se gândească doar persoanele trecute de o anumită vârstă. Nu mi-am imaginat niciodată că nici măcar nu voi împlini vârsta de 30 de ani și voi avea nevoie de un implant dentar, motiv pentru care până acum doi-trei ani, nici măcar nu m-am interesat vreodată ce presupune cu adevărat un astfel de tratament.

Cum mi-am pierdut primul dinte ca adult?

Am avut mereu o grijă deosebită pentru dantura mea, considerând-o mereu un atu important, atât în viața personală, cât și profesională. De aceea, nici nu mi-aș fi imaginat că durerile frecvente de cap cu care mă confruntam de la o vreme s-ar fi putut datora unui molar infectat.

Dar într-o zi când, durerea a devenit pur și simplu insuportabilă și am discutat despre ea cu un prieten, m-am gândit pentru prima oară că ar putea fi vorba de un dinte cu probleme și atunci mi-am făcut imediat programare la Dental West, un cabinet stomatologic din Brașov, pe care l-am descoperit online și despre care am citit numai lucruri bune.

Ce am învățat de la Dental West despre implanturile dentare?

Nu mai călcasem de mult timp într-un cabinet stomatologic înainte de a ajunge la dentalwest.ro și recunosc că nici nu mă așteptam ca vizita mea să se termine cu o temă de gândire ca aceasta. Dar după ce am avut parte de o extracție dentară ușoară și fără incidente pentru a scăpa de infecția care nu-mi mai dădea pace, doctorul care m-a tratat mi-a prezentat beneficiile unui implant dentar și criteriile pe care trebuia să le îndeplinesc pentru a putea alege o astfel de metodă de recuperare a zâmbetului pierdut, ca să le acord un timp de gândire și apoi, dacă totul era în ordine să decid dacă vreau să investesc într-un astfel de tratament.

- Implanturile dentare arată natural

Dacă vrei să ai un zâmbet cât mai natural, chiar dacă ți-ai pierdut un dinte sau mai mulți, se pare că cea mai bună metodă este investiția într-un tratament cu implanturi dentare. Implanturile dentare sunt compuse din implantul propriu-zis, un fel de șurub care se inserează în osul mandibulei sau maxilarului și o coroniță din ceramică sau zirconiu, care arată exact la fel ca un dinte adevărat. În plus, încă un detaliu important care dă implanturilor dentare mai multă naturalețe, este faptul că spre diferență de proteze, ele rămân mereu fixate în cavitatea bucală și sunt la fel de rezistente ca dinții naturali, motiv pentru care nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu aspectul lor sau cu felul cum se simt atunci când mănânci.

- Nu orice pacient poate opta pentru un implant dentar

Vestea mai puțin bună în legătură cu implanturile dentare, singura de altfel, este faptul că de ele nu pot beneficia decât pacienții cu o stare de sănătate în general bună. Implanturile dentare au nevoie de un suport sănătos, adică un os care să le asigure stabilitate. De aceea, ele nu se potrivesc pacienților care suferă de osteoporoză. De asemenea, ca să aibă stabilitate, țesutul din jurul lor trebuie să se vindece corespunzător și de aceea, rata de succes la pacienții cu diabet este mai scăzută. Dar toate aceste afecțiuni care pot influența succesul unui implant dentar pot fi diagnosticate pe baza unui consult medical de specialitate și a unor analize de sânge.

- Este importantă experiența medicului pentru succesul unui implant dentar

Un implant dentar îți poate servi chiar și întreaga viață. Dar este important ca el să fie realizat de un medic cu experiență în astfel de metode de tratament. În primul rând, așa cum am spus și în rândurile de mai sus, succesul unui implant dentar depinde în mod direct de capacitatea medicului tău de a diagnostica afecțiunile de mai sus. În al doilea rând, chiar dacă la prima vedere poate părea o metodă simplă de tratament, un implant dentar trebuie realizat doar în anumite condiții, ce pot fi îndeplinite doar de un medic dentist cu experiență.

O decizie de care sunt pe deplin mulțumit

Cu toate informațiile primite la Dental West în minte, am decis să fac toate analizele care mi-au fost recomandate și, din fericire, rezultatele lor au demonstrat că pot opta pentru un implant dentar, așa cum am și făcut. Și acum, la mai mult de doi ani de când am ales această metodă de tratament, încă sunt de părere că am luat cea mai bună decizie în legătură cu zâmbetul meu.