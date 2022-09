Liderul pro rus Denis Pușilin ar fi fugit din Donetk de frica ucrainenilor. Informații de ultimă oră de pe frontul de est VIDEO

Rușii fug pe capete din Ucraina după ofensiva din ultimele zile ale armatei lui Zelenski.

După ce au cucerit localități importante de pe frontul de la Harkov, ucrainenii se îndreaptă acum spre regiunea Donetk.

Ultimele informații spun că aeroportul din Donetk a fost recucerit de forțele speciale din Ucraina, iar șefii pro ruși pleacă spre Rusia.

Liderul regiunii separatiste Donețk, Denis Pușilin, ar fi fugit imediat din calea ucraineanilor, anunță postul Canal 24 tv, citând surse din serviciile de informații de la Kiev.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu Pușilin într-o mașină care merge cu viteză.

Donetsk soon to be liberated. pic.twitter.com/jbEGMEx82T— The Unpublished (@minhnhat_vn) September 10, 2022