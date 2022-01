Dat afară de Dan Petrescu de la CFR Cluj, Denis Aliibec și-a găsit echipă. Se va bate pentru evitarea retrogradării în Grecia

Clubul Atromitos a anunţat, vineri seară, că a obţinut serviciile fotbalistului Denis Alibec, acesta fiind împrumutat de la Kayserispor până la finalul actualului sezon.

“Sunt foarte fericit că am venit la Atromitos. Ştiu că este o echipă care şi-a construit un nume important în Grecia. Ştiu că vin într-un moment nu foarte bun pentru echipă, dar am venit ca să ajut. Vreau să ajut echipa să scape din zona ultimelor locuri din clasament, să joace mai bine şi să încheie sezonul cât mai sus posibil”, a declarat Alibec.

El a precizat că a vorbit cu prieteni informaţi cu privire la campionatul Greciei atunci când a aflat de interesul clubului Atromitos. “Mi s-au spus numai lucruri bune. Am vorbit şi cu Rotariu şi şi el este gata să dea totul pentru echipă”, a sublinit atacantul care a jucat în prima parte a sezonului la CFR Cluj, campioana României, tot sub formă de împrumut de la Kayserispor. Antrenorul Dan Petrescu a decis însă că nu mai are nevoie de serviiciile atacantului de 31 de ani.

Atromitos ocupă în acest moment locul 13, penultimul în clasamentul campionatului Greciei, cu 10 puncte, cu unul mai mult decât ultima clasată, Apollon Smirnis.

La echipa Atromitos este legitimat şi Dorin Rotariu, împrumutat de la Ludogoreţ Razgrad.