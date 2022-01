Un antreprenor exasperat de plecarea angajaților vrea să afle motivul demisiilor. "Cea mai frecventă cauză este șeful direct"

Pandemia a adus în viaţa angajaţilor schimbări care i-au făcut să-şi modifice priorităţile și cariera, iar angajatorii se confruntă cu multe demisii.

În timpul pandemiei oamenii au început să aibă revelaţii despre timpul petrecut în familie, munca de la distanţă, timpul pierdut pe drumul spre locul de muncă și hobby-uri, iar unii angajați nu mai vor un program de muncă de la 9 la 17 la birou.

Astfel, a apărut o dorință a multora să-și schimbe viața și să privească munca altfel decât în trecut.

Situația demisiilor în România

În România, în 2021, s-a înregistrat o creștere de 25% a numărului total de demisii (436.793), față de anul 2019 (348.712), conform datelor obținute de Panorama de la Inspecția Muncii. Între 2019 și 2020, numărul demisiilor a crescut cu 17%, iar între 2020 și 2021 trendul s-a mai domolit, cu o diferență de doar 13%.

Trendul ascendent al demisiilor a pornit în România la sfârșitul primăverii din 2020, iar recordul a fost atins în septembrie și octombrie 2020, când s-au înregistrat lunar peste 45.000 de demisii.

Problema demisiilor îi preocupă pe angajatori și este formulată și pe grupurile de Facebook.

Este cazul unui antreprenor care mărturisește că în ultima perioadă au început să-i plece angajații și încearcă să înțeleagă fenomenul, precizând că s-a asigurat că la mijloc nu sunt nemulțumiri materiale sau legate de volumul de muncă:

"Cam de 6 – 7 luni au început să-mi plece din angajați, la primul nu prea am dat mare importanță, după o lună a mai plecat unul și am încercat să văd care sunt cauzele. Am întrebat dacă este financiară problema. Timpul de lucru? Volumul de lucru?

Nimeni nimic, ei zic că financiar sunt ok, timp/volum de lucru ok și totuși nu înțeleg? Dacă este așa bine de ce pleacă?

Mai are cineva problema asta? Sau eu nu fac bine ceva?", a scris acesta pe "Grupul antreprenorilor din România", de pe Facebook.

Șeful direct e de vină

Cea mai frecventă cauză de plecare a oamenilor din companii este șeful direct, cred mulți dintre cei care îi oferă antreprenorului un răspuns, în comentarii.

"Contează foarte mult atitudinea șefului în păstrarea unei atmosfere prietenoase la locul de muncă.

Am fost în ambele tabere suficient de mult cât să învăț că angajații tratați cu nerecunoștință și neapreciați vor pleca sau vor crea o atmosfera necorespunzătoare. Profesionalismul angajatului este direct proporțional cu profesionalismul angajatorului.

Evident, cine nu corespunde va fi înlocuit. Șef sau angajat."

"Dacă banii și munca sunt ok, eu aș mai analiza atitudinea colegilor și managerilor față de angajați. Eu am plecat din multe locuri unde salariul era ok, dar atitudinea superiorilor lăsa de dorit."

"E posibil să aveți pe cineva care bagă zâzanie sau șef de echipă care supără angajații și atunci ei pleacă fără să spună nimic. Am întâlnit cazuri exact așa."

"Întrebați-i ce i-ar face să rămână și nu să plece...și nu există nimic, pentru fiecare e important ceva. Și dacă tot nimic e răspunsul, trebuie să fiți un pic maestru și să traduceți nimicul, ar putea fi lipsa de încredere reciprocă între colegi și șef care face că noțiunea de echipa să nu mai existe, asta e un exemplu din multe ce poate însemna de fapt nimicul că răspuns."

"Având în vedere că aveți exod de personal și sunteți total surprins de acest aspect, este clar că se întâmplă lucruri nu tocmai bune acolo. În general nu este o singură cauză pentru care se pleacă, este un cumul de factori. Faptul că sunteți surprins de asta este certitudinea faptului că sunt lucruri care se întâmplă greșit. Creați o atmosferă bună,creați relații interumane, asigurați-vă că îi ascultați și părerea dânșilor contează, creați diverse bonusuri și concursuri interactive, nu în ultimul rând, fiți un lider pentru ei, nu doar un patron."

"Vedeți să nu aveți pe cineva care să facă pe șeful și dumneavoastră să nu știți!"

"Din experiența personală: oamenii părăsesc oameni nu companii. E de analizat la nivel emoțional mai adânc."

Unii cred că oamenii renunță la locul de muncă pentru altul mai bine plătit

"Știu situații când au primit bonusuri ei între ei dacă și-au adus colegii cu ei. Dacă este un tip de profesie în care oamenii se formează greu și cu investiție mare de timp, migrația este la ea acasă. Fiecare pleacă după bani mai mulți sau posibilitate de avansare mai mare."

Cum afli care sunt nemulțumirile angajaților: infiltrezi "un angajat spion" printre ei

"Analiză rapidă a condițiilor. De unde pleacă angajații? Din același birou, din aceeași echipă, din toată firma, fără legătură între ei? Erau apropiați/prieteni între ei? Sau poate nici nu se salutau. A apărut un concurent pe piață, cu o ofertă salarială mai bună?

Poate șefii îi împing să plece?

Aș sugera rapid un angajat spion printre ei, un prieten angajat pentru o lună, introdus în grup cu titlul de învățăcel, cu angajații puși să îi facă training. Se va vedea imediat atmosfera din colectiv.

Succes, dacă aveți grijă de angajați. Multă minte, dacă angajații nu sunt încă apreciați corespunzător în firma dumneavoastră."

"Cel mai simplu este să angajezi un fel de detectiv care să fie cică angajat. Dar să fie specializat în așa ceva. El poate să-ți spună dacă mediul de lucru îi face pe oameni să plece, dacă este mai bine că au plecat sau dacă tu ești de vină. Oricum angajații vin și pleacă până se simt ok unde muncesc. După ce simt oamenii că se plafonează caută altă provocare."

În loc de spion, o cutie

"Puneți o cutie la îndemână în care să vă lase în mod anonim sugestii de îmbunătățire a condițiilor de muncă, fie financiare, fie colegiale sau de subordonare.

Cu siguranță veți aflaă problema și poate reluați colaborarea.

Cereți-le să aducă sugestiile tehnoredactate ca să nu le fie recunoscut scrisul, sigur vor avea încredere să se "deschidă".

Orientați-vă spre sugestii, nu pândiți deponenții.

Va funcționa sigur."

Întrebările pe care ar trebui să și le pună angajatorul

"Ați adus cumva pe cineva nou în echipă?

Ați mărit targetul mult peste nivelul pieței?

A intrat un concurent pe piață care vă vânează/ momește angajații cu salarii și avantaje?

Sunt zvonuri că în industria în care lucrați urmează o perioadă grea?

Dați salariile cu întârziere?

Le-ați luat niște avantaje?"

"Eu zic că în loc să întrebați care e problema mai bine îi întrebați ce ar trebui să faceți dumneavoastră ca ei să aibă un randament mai bun și să fie mai mulțumiți cu locul de muncă pe care îl au. Unii vor dori bani mai mulți. Alții vor dori mai mult timp liber. Alții vor dori condiții mai bune de lucru și tot așa. Trebuie doar să aflați care sunt nevoile și luați în calcul că în timp nevoile oamenilor se schimbă, adică discuția asta ar trebui purtată probabil o dată la 6 luni."

Cât de important este feedbackul pentru angajați

"Mie mi se pare fain că vă puneți întrebările astea. Motivele pot fi multe, iar faptul că nu le aflăți poate să țină de lipsa unei relații deschise cu angajații. Un loc de muncă unde nu e încurajat feedbackul în mod constant poate avea acest minus.

Atunci când e în reflex să ceri și să oferi feedback, e loc de scos la suprafață și frustrări acolo unde sunt, iar în spatele unui om care se plânge de ceva mai sunt încă mulți alții care s-ar plânge de același lucru, dar nu o fac în mod deschis.

Încercați să cultivați genul asta de cultură în companie și atunci veți afla mult mai ușor de ce vă pleacă oamenii. Unora le e foarte greu să recunoască faptul că nu li se par suficienți banii sau că volumul de muncă nu e ok, de exemplu."

"Cred că singura soluție este să organizați o ședință să vedeți care sunt factori de s-a ajuns să plece fără să vă spună,cred că o discuție este o rezolvare."

"O idee: sunați-i după 2-3 luni și întrebați-i atunci. Vor fi mai relaxați și vă vor spune motivul real. Poate chiar veți avea surpriza să nu le placă unde au ajuns și regretă momentul demisiei. Dacă sunt mulțumiți, urați-le succes. Vor rămâne cu un sentiment plăcut cu privire la dumneavoastră și fostul loc de muncă. Eu așa aș face, dacă aș fi sunată. Aș spune motivele fără regret, mai ales că supărarea a trecut!"

"Ați discutat cu fiecare în parte? Considerați că e "micro-management" sau pierdere de timp? Ați fi surprins să aflați câte motive pot sta în spatele acestor plecări. De multe ori fondul cel mai profund este chiar suferința angajatului de "a nu fi auzit"."

Este un trend al demisiilor

"Nu te panica! Este un trend de demisii de la jumătatea anului trecut care se va sfârși de la sine. Statisticienii care au studiat împreună cu experții în cultura organizațională spun că perioada pandemicā a fost și una de introspecție pentru angajați și care i-a făcut, pe cei care nu-și mai simțeau locul în respectivele industrii, sā se orienteze către altceva. De exemplu pe linkedin sunt în perioada asta cu 40% mai multe actualizări de CV decât au fost vreodată."

Motivele pentru care oamenii părăsesc o firmă

"Au găsit o ofertă mai bună în altă parte ori pleacă în străinătate. În general albina nu pleacă de la stupul cu miere."

"Probabil cel care a plecat primul era lider informal și ceilalți l-au urmat. Sau ducea tot greul în firmă. După ce a plecat el, greul a trecut pe umerii celorlalți care, neputând să îl ducă, au plecat la rândul lor."

Sugestii pentru a reduce fluctuația de personal

"1. Investește în imaginea de angajator.

Dacă vei crea un mediu de lucru plăcut, o colaborare bună între membrii echipei, vei oferi posibilități de promovare, vei oferi salarii și beneficii extra salariale motivante, ei bine, toate acestea te vor ajută să ai o imagine bună în piață.

2. Oferă-le candidaților o perspectiva realistă asupra firmei și asupra jobului disponibil.

Dacă vei crea așteptări false încă din faza de angajare, este destul de predictibil că vei pierde implicarea angajatului respectiv și în scurt timp acesta se va orienta către firmele concurente.

3. Asigură-te că liderii care conduc echipe au un nivel ridicat de leadership.

Adevărul este că nimic nu devine mai frustrant la un job, decât să urmezi un șef care deține competențe slabe în conducerea unei echipe. Aceasta este principala cauza care determină fluctuația de personal.

4. Dezvoltă un program de inserție a noilor angajați.

Noii angajați au nevoie de o instruire adecvată, astfel încât să poată fi integrați cât mai rapid și cât mai eficient în echipă.

5. Implementează în firma ta politici pentru retenția angajaților.

Interviul de retenție este o metodă foarte eficientă de prevenire a plecării angajaților din firma.

Foarte important: interviul de retenție trebuie să fie unul deschis și onest, să fie o discuție liberă.

Decât să te trezești peste noapte că îți pleacă angajatul din firmă, cred că mult mai înțelept ar fi să înțelegi din timp intențiile acestuia.

Iată ce ai putea să urmărești în timpul interviului de retenție:

- motivația financiară și non-financiară a angajatului;

- satisfacția la locul de muncă;

- condițiile de muncă;

- relația cu superiorul dar și cu ceilalți colegi;

- care ar fi nemulțumirile pe care le are angajatul;

- ce îmbunătățiri consideră el că ar trebui făcute, astfel încât echipa să funcționeze mai bine."