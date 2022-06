Încă un deputat pleacă din USR, criticând atmosfera ”toxică” din interiorul filialei Brașov: ”Doză dublă de ipocrizie”

Deputatul Tudor Benga a anunțat joi, 23 iunie, că a demisionat din USR. El a precizat că nu se va înscrie în noul partid al lui Dacian Cioloș, REPER.

Într-o postare pe Facebook, Benga a precizat că a luat decizia de a demisiona din USR pentru că s-a săturat de ”războiala permanentă”.

”Ziua cea mai lungă și decizia cea mai grea! În urmă cu câteva minute mi-am dat demisia din USR. Nu, nu este vorba de vreo plecare coordonată cu colegii din fostul PLUS care pleacă zilele astea în REPER. Însă nici în USR nu mai pot rămâne fiindcă efectiv m-am săturat de războială permanentă și vreau să-mi pot dedica toată energia înspre a construi. Sunt de 6 ani în organizația asta, am pus enorm de mult suflet în evoluția ei, am dus grămezi de bătălii pentru principiile și valorile în care cred, însă a venit punctul în care trebuie să dau reset. Și pentru sănătatea mea dar și pentru misiunea publică pe care mi-am asumat-o în clipa în care am făcut pasul către politică în 2016”, a scris deputatul.

Benga a criticat dur modul în care este condusă filiala USR Brașov.

”Spun clar și fără ocolișuri că plec în primul și în primul rând din cauza a ce se întâmplă la Brașov. Și vorbesc aici atât de deziluzia tot mai apăsătoare care este primarul Allen Coliban cât și de atmosfera complet toxică ce s-a împământenit în interiorul USR Brașov. M-am luptat ani de zile cu echipa Barna și modelul profund viciat de conducere pe care l-au impus dinspre vârf către întreaga organizație. Însă în același timp, pe după gardul frumos vopsit al USR Brașov, s-a inserat pas cu pas un stil încă și mai parșiv al clicii care controlează filiala, cu doză dublă de ipocrizie și duplicitarism.

Nu o să-mi fac un scop din a bălăcări USR-ul acum că părăsesc organizația. Le doresc și lor și celor din REPER succes în continuare, fiindcă rămân deocamdată și unii și alții principalii depozitari de voință de reformă a statului dintre partidele din spectrul parlamentar românesc. Însă eu unul am avut tot timpul o idee foarte clară și specifică atât despre ceea ce trebuia să fie misiunea principala a USR-ului - capacitarea întregului segment reformist din electoratul românesc, cât și mijloacele propriu-zise prin care ar fi putut realiza obiectivul de mai sus - adică o democrație internă autentică, un partid nu de leadership ci controlat dinspre bază spre vârf”, a mai scris deputatul.

Benga a precizat că va rămâne parlamentar independent.

”Rămân până astăzi la ideea că fără cele două ancore pe care le-am descris mai sus, România nu va putea disloca cu adevărat monopolul aproape complet pe care puiuții FSN-ului îl au de 33 de ani pe puterea politică din România. USRPLUS a făcut multe lucruri bune în ăștia 6 ani și încă poate face, însă si-a ratat șansa de a deveni umbrela întregului segment reformist din electoratul românesc. Iar eu cred că este absolut vital să recuperăm speranța aia și intenționez să folosesc platforma mea de parlamentar independent pe mai departe pentru a face tot ceea ce ține de mine ca în 2024 să-i aducem înapoi pe toți acești oameni deziluzionati la vot.

Nu mi-a fost niciodată frică să o iau de la capăt și să reconstruiesc de la zero și exact asta îmi e intenția și acum. Am propria mea parte de responsabilitate pentru lucruri care s-au întâmplat și cu USR și cu USRPLUS atât la nivel național cât și local și nu m-am ascuns niciodată nici de ea. Am fost toată viața mea un om cât se poate de asumat, m-am luptat mult să îndeplinesc promisiunea chintesentiala pe care am făcut-o oamenilor, aceea de politică autentic altfel, și sunt mândru că după 6 ani în mlaștina numită politica românească pot să privesc în ochi orice om, oricând, exact ca-n prima zi. Chiar și pe cei, nu mulți, cărora totuși le-am greșit.

Așa că închei aici pentru moment și revin cu detalii zilele următoare. Înțeleg foarte clar că anunțul ăsta al meu va fi o dezamăgire pentru unii. Mai mult decât orice altceva m-am luptat în anii ăștia să vă reprezint și știu din sute și mii de conversații pe care le-am avut cu voi c-am reușit s-o fac. Și tocmai fiindcă vreau să o pot face la fel de asumat și de cinstit și-n continuare este nevoie în clipa asta să fac pasul ăsta. Mă muncesc de luni de zile cu decizia asta, as fi vrut din tot sufletul să nu fie nevoie să o iau, mi-s foarte mulți oameni foarte dragi rămași în organizație, atât la Brașov cât și în restul țării, dar la punctul ăsta nu simt că mai există altă opțiune. Urmează ani foarte complicați pentru România, miza politică a anului 2024 pentru societatea asta va fi imensă, iar eu vreau să-mi folosesc toată energia și experiența acumulată în anii ăștia pentru a construi. Așa că mulțumesc încă o dată pentru sprijin, iar cei care vă regăsiți în viziunea și principiile pe care le-am pus pus pe masă de-a lungul timpului vă rog nu ezitați sa dați un semn!”, a conchis deputatul.

În ultimele zile, mai mulți parlamentari USR și-au anunțat demisiile din partid și înscrierea în REPER. Printre aceștia se află Lorant Sas, deputat de Bistrița Năsăud, Dragoș Popescu, senator de Dâmbovița, și Alin Prunean, deputat de Sălaj.